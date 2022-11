Πολιτική

Χριστούγεννα στο Προεδρικό: ΠτΔ και παιδιά από το Χατζηκυριάκειο στόλισαν δέντρο (εικόνες)

Παρέα με τα παιδιά από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα στόλισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας το δέντρο στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε γιορτινό κλίμα και παρέα με παιδιά από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στόλισε σήμερα το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Προεδρικού Μεγάρου.

Πρόκειται για το δέντρο που δεσπόζει κάθε χρόνο στους εορτασμούς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Προεδρία, καθώς δίπλα του η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχεται μικρούς μαθητές, χορωδίες και συλλόγους απ΄όλη την Ελλάδα για τις καθιερωμένες ευχές και τα παραδοσιακά κάλαντα.

Οι μικροί επισκέπτες ενθουσιάστηκαν τόσο από τη διαδικασία του στολισμού, όσο και από το Προεδρικό Μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ερωτήσεις προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ιστορία του κτιρίου και τους ενοίκους του.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, αφού απάντησε στις ερωτήσεις, τους ξενάγησε στο Προεδρικό Μέγαρο και τους προσέφερε δώρα για την πολύτιμη συμβολή τους. Στη συνέχεια τα παιδιά απόλαυσαν τον μπουφέ με τις χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, που είχε στηθεί προς τιμήν τους και αντάλλαξαν ευχές με την Πρόεδρο εν όψει των εορτών.

