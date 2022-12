Κοινωνία

ΕΕΣ: Hμερίδα για την Προστασία των Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της κακοποίησης των παιδιών, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία και τεράστια συμμετοχή του κόσμου επιστημονική ημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της κακοποίησης των παιδιών, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία και τεράστια συμμετοχή του κόσμου επιστημονική ημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο (30/11), με θέμα: «Προστασία Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση», παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού και του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ε.Σ, κ. Γεώργιου Σκούμα.

Στόχος της ημερίδας του Ε.Ε.Σ, την οποία διοργάνωσε η Υπηρεσία Συντονισμού Προστασίας Φύλου και Ένταξης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, ήταν να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών, να συνεισφέρει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου και να αναδείξει την Πολιτική και τον μηχανισμό που έχει αναπτύξει για την Προστασία του παιδιού, όπως αυτός εφαρμόζεται στις Υπηρεσίες και τις δράσεις του. Συντονίστρια της Ημερίδας ήταν η Τομεάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ, κα Αρετή Κεντιστού.





Στην ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες που ανέλυσαν σε βάθος το σοβαρό αυτό κοινωνικό ζήτημα αλλά και την μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς και τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί ο Ε.Ε.Σ. για την παιδική προστασία. Σημειώνεται ότι, κεντρική εισηγήτρια ήταν η Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης κα Έλενα Ράπτη, η οποία ανέλυσε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.

Στην έναρξη της ημερίδας, απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Αρμόδιος για θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Γεώργιος Κώτσηρας και η Υφυπουργός Υγείας, Αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων, κα Ζωή Ράπτη. Άπαντες εξήραν το έργο του Ε.Ε.Σ. και δήλωσαν ότι θα σταθούν αρωγοί σε ανάλογες πρωτοβουλίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Θρήνος στην κηδεία της Έμμας

Εθνική Οδός – Κακιά Σκάλα: Αγώνας δρόμου για να δοθεί στην κυκλοφορία

“Κιβωτός του Κόσμου”: απαγορεύεται στον πατέρα Αντώνιο να πλησιάσει τις δομές