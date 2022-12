Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: H Κροατία στους “16” αφήνοντας εκτός το Βέλγιο

Οι Κροάτες κατέκτησαν τη 2η θέση του 6ου ομίλου, που τους φέρνει αντιμέτωπους με την πρώτη του 5ου ομίλου στην επόμενη φάση.

Η Κροατία προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, αφήνοντας εκτός συνέχειας το Βέλγιο μετά το μεταξύ τους 0-0 σήμερα στην Αλ Ραγιάν.

Το ματς έγινε στο στάδιο «Αχμάντ Μπιν Αλί» και χάρη σ΄αυτό το αποτέλεσμα οι Κροάτες κατέκτησαν τη 2η θέση του 6ου ομίλου, που τους φέρνει αντιμέτωπους με την πρώτη του 5ου ομίλου (Ισπανία, Ιαπωνία ή Κόστα Ρίκα) στην επόμενη φάση. Αντίθετα το Βέλγιο, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, αποχαιρετά πρόωρα τη διοργάνωση.

Με πολλές αλλαγές ξεκίνησε το ματς το Βέλγιο, καθώς ο Μαρτίνεθ «ανακάτεψε την τράπουλα» μήπως και αλλάξει η αποκαρδιωτική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στις πρώτες δύο αναμετρήσεις. Αντίθετα, οι Κροάτες δεν υπήρχε λόγος να διαφοροποιήσουν το παραμικρό σε σχέση με την ενδεκάδα που παρατάχθηκε στο 4-1 επί του Καναδά. Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς είχε την πρωτοβουλία στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να δημιουργήσει ευκαιρία. Της δόθηκε ένα πέναλτι το οποίο όμως ο διαιτητής πήρε πίσω μετά από εξέταση VAR. Γενικά ήταν ένα 45λεπτο που δεν έδωσε το παραμικρό στους θεατές, καθώς κυριάρχησε η σκοπιμότητα. Το 6-5 στις τελικές προσπάθειες που έγραψε η στατιστική υπηρεσία, αφορούσε κάποια «σκοτωμένα» σουτ, χωρίς τύχη.

Η κατάσταση αυτή, βέβαια, εξυπηρετούσε την Κροατία που «βολευόταν» και με ισοπαλία. Άρα ήταν ξανά ο Μαρτίνεθ αυτός που θα έπρεπε να βρει «γιατρειά» στην «ασθένεια» της ομάδας του, η οποία δεν είχε ταχύτητα, δεν είχε διάθεση, δεν είχε δημιουργικό πνεύμα. Έτσι, ο Ρομέλου Λουκάκου κλήθηκε από τον πάγκο να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Είναι, άλλωστε ο άνθρωπος που έχει πετύχει όλα τα γκολ της ομάδας του στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις εναντίον της Κροατίας. Σε αμφότερες, το Βέλγιο πήρε τη νίκη. Πράγματι, ήταν ο πανύψηλος στράικερ της Ίντερ που «άγγιξε» το γκολ με δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε διάστημα τριών λεπτών. Στο 60΄ σε φάση διαρκείας σούταρε στο αριστερό δοκάρι του Λιβάκοβιτς, ενώ στο 63΄ έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα ψηλά άουτ, ενώ ο γκολκίπερ της Κροατίας είχε εξουδετερωθεί. Ο Λουκάκου έχασε ακόμα δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο 87΄ και το 89΄ για να εξελιχθεί στον απόλυτα «μοιραίο» παίκτη.

Έτσι, η πορεία των «κόκκινων διαβόλων» σταμάτησε στην Αλ Ραγιάν, ενώ οι φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης συνεχίζουν στην επόμενη φάση.

Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Ντεντόνκερ

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς, Λόβρεν, Γκβάρντιολ, Σόσα, Μόντριτς, Μπρόζοβιτς, Κόβατσιτς (90+1΄ Μάγερ), Κράμαριτς (64΄ Πάσαλιτς), Λιβάγια (64΄ Πέτκοβιτς), Πέρισιτς

ΒΕΛΓΙΟ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κουρτουά, Ντεντόνκερ (72΄ Τίλεμανς), Αλντερβάιρελντ, Βερτόνγκεν, Μενιέ (87΄ Εντέν Αζάρ), Ντε Μπρόινε, Βίτσελ, Καστάνιε, Τροσάρ (59΄ Τ. Αζάρ), Μέρτενς (46΄ Λουκάκου), Καράσκο (72΄ Ντοκού)

