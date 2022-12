Κοινωνία

Η “Κιβωτός του Κόσμου” διδάσκεται στα σχολεία - Τι ζητά η ΟΙΕΛΕ (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ. Τι αναφέρεται σε σχολικό βιβλίο για την ΜΚΟ και γιατί αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή ο Γιώργος Χριστόπουλος, Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, σχετικά με την αναφορά που υπάρχει για την «Κιβωτό του Κόσμου» σε σχολικό βιβλίο και συγκεκριμένα στο βιβλίο των Θρησκευτικών της Γ’ Γυμνασίου.

Η «Κιβωτός του Κόσμου» στο συγκεκριμένο πεδίο του βιβλίου της Γ’ Γυμνασίου, χαρακτηρίζεται ως «φωλιά στοργής και φροντίδας για το παιδί».

Όπως είπε ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, «πρέπει να είναι προσεκτικοί οι συγγραφείς των βιβλίων όταν πρόκειται να προβάλλουν ευαίσθητους χώρους, όπως οι δομές για παιδιά»

«Αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει να διδάσκεται καθώς και τα παιδιά ενημερώνονται και μαθαίνουν τι συμβαίνει και τι ακούγεται αυτές τις ημέρες», προσέθεσε ο κ. Χριστόπουλος.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν «να μην διδάσκεται η αναφορά αυτή, μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί το απόσπασμα που λέει για αγάπη και στοργή να διδάσκεται ενώ ακούγονται αυτές οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος.

Η ανακοίνωση ΟΙΕΛΕ:

"Την απόσυρση δραστηριότητας που περιέχεται στο Βιβλίο Θρησκευτικών της Γ’ Γυμνασίου σχετικά με την δράση της Κιβωτού του Κόσμου ζήτησε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας η ΟΙΕΛΕ, μετά από ενημέρωση συναδέλφων Θεολόγων.

Η Ομοσπονδία μας αναμένει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ωστόσο τα όσα τις τελευταίες ημέρες διαδραματίζονται σε σχέση με την Κιβωτό του Κόσμου και οι αναφορές σε ενδεχόμενες ποινικές πράξεις ανθρώπων που σχετίζονται με αυτήν, έχουν θορυβήσει, όπως είναι λογικό, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Επειδή το συγκεκριμένο κεφάλαιο διδάσκεται αυτή την περίοδο σε πολλά σχολεία, ζητήσαμε από το Υπουργείο Παιδείας να εκδοθεί εντολή σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (στη σελ. 19 του βιβλίου) που εγκωμιάζει την Κιβωτό του Κόσμου ως “φωλιά στοργής και φροντίδας για το παιδί”.

Τέλος, αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέλη της συγγραφικής ομάδας δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη δομή, ωστόσο πιστεύουμε πως θα πρέπει οι συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων να είναι φειδωλοί, όταν αναφέρονται σε πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα σε ευαίσθητους κοινωνικούς χώρους, όταν μάλιστα η κρατική εποπτεία είναι πλημμελέστατη".

