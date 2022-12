Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Τομάς Παρτέι: Δεν φοβόμαστε κανέναν

Το εισιτήριο για τους «16» θα διεκδικήσει σήμερα η Γκάνα και ο διεθνής μέσος της έστειλε μήνυμα.

Η Γκάνα νίκησε 3-2 τη Νότια Κορέα και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για πρόκριση από τον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2022.

Οι Αφρικανοί θα παίξουν σήμερα κόντρα στην Ουρουγουάη διεκδικώντας το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης.

Ο διεθνής μέσος της Αρσεναλ και κινητήριος μοχλός της Γκάνα, Τόμας Παρτέι, δήλωσε πως η ομάδα του είναι έτοιμη για τη μεγάλη μάχη:

«Το ματς αυτό είναι από τα σημαντικότερα στην ιστορία μας και είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τα πάντα για την πρόκριση. Η αντίπαλος μας έχει σπουδαίους παίκτες, αλλά δεν φοβόμαστε κανέναν. Θα πρέπει να τρέξουμε όσο ποτέ πριν, να καλύψουμε όλους τους χώρους και να παλέψουμε για την πρόκριση».

