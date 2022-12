Κόσμος

Εκνευρισμός του Καλίν με Σουηδό δημοσιογράφο (βίντεο)

Έφυγε από τη συνέντευξη που παραχωρούσε σε Σουηδό δημοσιογράφο ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

Κακήν κακώς διέκοψε τη συνέντευξη που παραχωρούσε στην κρατική τηλεόραση της Σουηδίας ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν, μετά από επίθεση που ένιωσε πως δέχθηκε από τον δημοσιογράφο.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Καλίν «πώς η Τουρκία έχει γίνει παράδεισος εγκληματιών» κι εκείνος αντέδρασε αμέσως, λέγοντας:

«Η δική σας εικόνα για την Τουρκία είναι αβάσιμη. Η ρητορική είναι του PKK και της οργάνωσης FETO. Αυτή δεν είναι έντιμη δημοσιογραφία. Αυτούς τους ισχυρισμούς τους έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Μη νομίζετε πως θα μας εκφοβίσετε από τέτοιου είδους πράγματα.

Αυτή δεν είναι έντιμη δημοσιογραφία. Εξαπολύεται αβάσιμες κατηγορίες και ισχυρισμούς που δεν ισχύουν τους παρουσιάζεται σαν να είναι πραγματικότητα και μετά ζητάτε να σας απαντήσω. Αυτές είναι γελοίες ερωτήσεις. Δεν θέλω να συνεχίσω. Μπορούμε να διακόψουμε;».

Ο Καλίν θύμωσε με τον Σουηδό δημοσιογράφο και διέκοψε τη συνέντευξη pic.twitter.com/29FCUFwkkh

