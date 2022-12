Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Αποκλεισμός για την Ουρουγουάη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ουρουγουάη άφησε την πρόκριση να «γλιστρήσει» μέσα από τα χέρια της, αφού αποκλείστηκε από τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Η Ουρουγουάη άφησε την πρόκριση να «γλιστρήσει» μέσα από τα χέρια της, αφού αποκλείστηκε από τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, παρότι επικράτησε 2-0 της Γκάνας στην Αλ Ουάκρα, στην τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου της διοργάνωσης.

Τα γκολ πέτυχε ο Ντε Αρασκαέτα (26΄,32΄), αλλά τα δύο «εισιτήρια» του ομίλου πήραν η Πορτογαλία και η Νότια Κορέα.

Μια φάση μπορεί να αλλάξει αντιδιαμετρικά τη ροή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα σήμερα στο στάδιο «Αλ Γιανούμπ», όπου η Γκάνα έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα και έφτασε «μια ανάσα» από το 1-0, όταν στο 21΄ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Κούντους από τον Ροσέτ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Αντρέ Αγιού, όμως ο Ουρουγουανός γκολκίπερ απέκρουσε. Τα «φαντάσματα» του 2010 άρχισαν να... στοιχειώνουν τους Αφρικανούς, που λόγω ενός χαμένου πέναλτι πριν από 12 χρόνια απώλεσαν την ευκαιρία να περάσουν στους «4» του Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής. Η ψυχολογία τους έπεσε στο ναδίρ και η «Σελέστε» το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο.

Στο 26΄ από ασταθή απόκρουση του Ζίγκι σε σουτ του Σουάρες, ο Ντε Αρασκαέτα ακολούθησε τη φάση και από κοντά άνοιξε το σκορ. Έξι λεπτά αργότερα (32΄) ξανά ο επιθετικός της Φλαμένγκο βρέθηκε σε θέση βολής και έγραψε το 2-0, γκολ για το οποίο φέρει και πάλι ευθύνη ο τερματοφύλακας της Γκάνας.

Δύσκολα τα πράγματα για τα «Μαύρα Αστέρια» που χρειάζονταν μόνο νίκη, άρα θα έπρεπε να πετύχουν μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην Ιστορία της διοργάνωσης. Η Ουρουγουάη δεν θα άφηνε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Κράτησε πολύ άνετα το προβάδισμα, το οποίο θα μπορούσε νε διευρύνει στο 60΄ αλλά ο διαιτητής δεν είδε καθαρό πέναλτι σε ανατροπή του Νούνιες, παρότι ο VAR τον κάλεσε να επανεξετάσει τη φάση.

Μετά το 65΄, όμως, άρχισε να διαπράττεται μια από τις μεγαλύτερες προπονητικές... γκάφες. Ο Ντιέγκο Αλόνσο αποφάσισε να κάνει διαχείριση, σα να είχαν κριθεί τα πάντα, χωρίς να υπολογίζει ότι η ομάδα του εξαρτιόταν άμεσα από το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα του ομίλου, Πορτογαλία-Νότια Κορέα. Εκείνη τη στιγμή το σκορ ήταν 1-1 και ένα γκολ των Ασιατών θα τους έφερνε στον επόμενο γύρο σε βάρος της «Σελέστε». 'Αρα όλα ήταν ανοιχτά κι αυτό θα έπρεπε να λάβουν υπόψη ο Ουρουγουανός τεχνικός και οι συνεργάτες του.

Παρόλα αυτά, ο Αλόνσο «κάθισε» πάνω στο 2-0 αποσύροντας τους καλύτερους παίκτες του σα να ήθελε να τους δώσει το standing ovation: Ντε Αρασκαέτα, Σουάρες, Νούνιες! Κι όταν η Νότια Κορέα πήρε προβάδισμα επί της Πορτογαλίας, οι Ουρουγουανοί δεν μπορούσαν να απειλήσουν. Απέμεναν 12-13 λεπτά και δεν δημιούργησαν ούτε φάση, απέναντι σε μία ομάδα που είχε αποκλειστεί. Έτσι, η Ουρουγουάη έμεινε για πρώτη φορά εκτός νοκ άουτ φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το 2006.

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Κίτρινες: Σουλεμάνα, Αλιντού - Κοάτες, Νούνιες, Σουάρες, καβάνι, Χιμένες

ΓΚΑΝΑ (Ότο 'Αντο): Ζίγκι, Σεϊντού, Αμαρτέι, Σαλισού, Μπαμπά, Πάρτεϊ, Αμπντούλ Σαμέντ (72΄ Κιέρεχ), Κούντους (90+8΄ Ισαχάκου), Αντρέ Αγιού (46΄ Μπουκαρί), Ζορντάν Αγιού (46΄ Σουλεμανά), Γουίλιαμς (72΄ Σεμένιο)

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Ντιέγκο Αλόνσο): Ροσέτ, Βαρέλα, Χιμένες, Κοάτες, Ολιβέρα, Πελίστρι (66΄ Ντε Λα Κρους), Βαλβέρδε, Μπεντανκούρ (34΄ Βεσίνο), Ντε Αρασκαέτα (80΄ Κανόμπιο), Σουάρες (66΄ Καβάνι), Νούνιες (80΄ Μάξι Γκομες)

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Μητέρα και γιαγιά έδερναν και βασάνιζαν 8χρονη!

Κορονοϊός - Κρήτη: Νεογνό εσπευσμένα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Τροχαίο - Ημαθία: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε την 14χρονη