Σακίρα - Πικέ: Οι όροι του πολύκροτου διαζυγίου

Πριν μερικούς μήνες η Shakira και τα δύο τους παιδιά έχουν μετακομίσει το Μαϊάμι, αλλά ο πατέρας τους θα δικαιούται να τους βλέπει 10 μέρες τον μήνα, με τα αεροπορικά έξοδα να επιβαρύνουν και τους δύο.



Το όνομα της Κολομβιανής τραγουδίστριας Shakira και του διάσημου ποδοσφαιριστή Pique, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τους τελευταίους μήνες, καθώς στις αρχές του καλοκαιριού και συγκεκριμένα τον Ιούνιο, έληξαν την σχέση τους.

Μετά από αρκετούς μήνες διαδικασιών, την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου παρευρέθηκαν στο δικαστήριο της Βαρκελώνης για να επικυρώσουν επιτέλους τη συμφωνία του χωρισμού τους.

Σύμφωνα με την «El Pais», οι δύο celebrities μπήκαν από διαφορετικές εισόδους στο κτήριο των δικαστηρίων με το Mέσο να αναφέρει:

«Η Shakira και ο Pique σφραγίζουν τη συμφωνία χωρισμού τους ενώπιον του ανακριτή. Ο ποδοσφαιριστής και η τραγουδίστρια δεν έχουν διασταυρωθεί μπροστά στις κάμερες και έχουν δει ο ένας τον άλλον μόνο στο πρωτοδικείο της Βαρκελώνης».

Να αναφέρουμε ότι πριν μερικούς μήνες η Shakira και τα δύο τους παιδιά έχουν μετακομίσει το Μαϊάμι, αλλά ο πατέρας τους θα δικαιούται να τους βλέπει 10 μέρες τον μήνα, με τα αεροπορικά έξοδα να επιβαρύνουν και τους δύο.

«Ο Gerard Pique θα περνά χρόνο με τα παιδιά του μέχρι 10 ημέρες το μήνα και το σύνολο των τριών περιόδων διακοπών που ισχύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από Χριστούγεννα και καλοκαιρινές διακοπές.

Αυτά τα Χριστούγεννα η επιμέλεια θα ισχύσει κατά το 50% σύμφωνα με το ημερολόγιο της περιφερειακής κυβέρνησης της Καταλονίας και τα επόμενα χρόνια θα προγραμματίζεται, σύμφωνα με το σχολικό ημερολόγιο των παιδιών. Αυτό είναι το σύμφωνο που έχουν συνάψει ο ποδοσφαιριστής και η σύντροφος, Shakira, σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών τους», αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail.

