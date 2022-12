Κοινωνία

Καλλιθέα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε παράνομο καζίνο και δεκάδες συλλήψεις

Σε παράνομο καζίνο είχε μετατραπεί καφετέρια στην Καλλιθέα. Τι εντόπισαν οι Αρχές κατά την έφοδο.

Εντοπίστηκε, σήμερα το πρωί στην Καλλιθέα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Κατά τον έλεγχο, εντός του καταστήματος διαπιστώθηκε να βρίσκονται συνολικά 43 άτομα, μεταξύ των οποίων ο προσωρινά υπεύθυνος και ένας υπάλληλος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για παράβαση των νομοθεσιών για τα τυχερά παίγνια, τη ρύθμιση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα προσωπικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, παιγνιομηχανήματα και τραπέζια με τσόχα για τη διενέργεια παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Παράλληλα, τηρούνταν αυστηρά μέτρα προστασίας με τον χώρο να επιτηρείται από κάμερες, τα δεδομένα των οποίων αποθηκεύονταν σε καταγραφικό.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών με τα εξαρτήματά τους (οθόνες, ποντίκια, πληκτρολόγια), 16 κάμερες και καταγραφικό μηχάνημα, 1.549,5 ευρώ, 10 παιγνιομηχανήματα τύπου «κουλοχέρης», 3 ξύλινα τραπέζια με τσόχα και ηλεκτρονική ρουλέτα (με κάμερα και οθόνη).

Το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για σύσταση παρακαταθήκης.

Ο προσωρινά υπεύθυνος και ο εργαζόμενος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ λοιποί συλληφθέντες με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

