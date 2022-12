Κόσμος

Βέλγιο: σκότωσε την έγκυο γυναίκα του και το παιδί της

Ο άνδρας πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε.

Τραγωδία σε περιοχή της Φλάνδρας στο Βέλγιο. Ένας 33χρονος άνδρας σκότωσε την 28χρονη έγκυο σύζυγό του και ένα πεντάχρονο παιδί στο Τερμόντ.

Ο άνδρας εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου ομολογώντας την πράξη του, αναφέρει το δίκτυο rtl. Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο πτώματα σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού, ενώ επί τόπου βρέθηκε και ιατροδικαστής.

«Δεν μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε για τα αίτια του θανάτου. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια έγκυο και το πεντάχρονο παιδί της» ανέφερε η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μπερναντέτ Μπάγιενς.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής σημείωσε ότι δεν θα δοθούν λεπτομέρειες πριν ολοκληρωθεί η έρευνα. Ο δράστης υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο και έμενε στο διαμέρισμα εδώ και 6 μήνες. Το τηλεοπτικό δίκτυο σημειώνει ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν υπήρξε ένταση μεταξύ των δύο συζύγων.

