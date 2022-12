Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Σε δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο προχώρησε και σήμερα Κυριακή η Άγκυρα.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα Κυριακή δύο drones, και έξι μαχητικά F-16 τα οποία πραγματοποίησαν 35 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Τρία τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα ενώ σημειώθηκαν και έξι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Η προκλητικότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας συντηρήθηκε καθόλη την διάρκεια του Σαββατοκύριακου καθώς χθες Σάββατο έγιναν 49 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος!

