Κόσμος

Κολομβία: Νεκροί και παγιδευμένοι από κατολίσθηση (βίντεο)

Mέλη σωστικών συνεργείων αναζητούν τους επιβαίνοντες μιας μοτοσικλέτας κι ενός λεωφορείου, που καταπλακώθηκαν όταν έγινε η κατολίσθηση.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον είκοσι θάφτηκαν εξαιτίας κατολίσθησης στη βορειοδυτική Κολομβία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για να σωθούν επιζήσαντες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Εννιά άνθρωποι διασώθηκαν, τρεις είναι νεκροί και εκτιμάται πως πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται. Πρόκειται για τραγωδία», ανέφερε ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο μέσω Twitter.

Desde muy temprano hemos hecho todos los esfuerzos posibles para rescatar con vida a las personas sepultadas por el deslizamiento de tierra en Pueblo Rico, Risaralda. Van 9 personas rescatadas, 3 fallecidas y se estima que faltan mas de 20 personas por encontrar. Es una tragedia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 4, 2022

Η κατολίσθηση χτύπησε απομονωμένη, ορεινή περιοχή στον δήμο Πουέμπλο Ρίκο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

#AEstaHora desde la @UNGRD, la Sala de Crisis Nal. informa que el movimiento en masa ocurrido en via #PuebloRico-#SantaCecilia #Risaralda, hasta el momento deja balance, 3 personas fallecidas, 7 rescatadas y 6 lesionadas en centro asistencial. ?? video cortesia @vanguardiacom pic.twitter.com/qZRjVNa5Oa — UNGRD???? (@UNGRD) December 5, 2022

Δεκάδες μέλη σωστικών συνεργείων αναζητούν τους επιβαίνοντες μιας μοτοσικλέτας κι ενός λεωφορείου, που καταπλακώθηκαν όταν έγινε η κατολίσθηση.

Ανάμεσα στα θύματα είναι «ανήλικη η οποία, αφού διασώθηκε, διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πουέμπλο Ρίκο» αλλά «πέθανε προτού φθάσει» καν εκεί το ασθενοφόρο, δήλωσε ο Αλεξάντερ Μέντες, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, στο δελτίο ειδήσεων του Noticias Caracol. Το κοριτσάκι ήταν 7 ετών, σύμφωνα με τις αρχές.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την πόλη Κάλι (νοτιοδυτικά) τις πρώτες πρωινές ώρες και είχε διανύσει κάπου 270 χιλιόμετρα όταν καταπλακώθηκε κατά μήκος της οροσειράς των δυτικών Άνδεων, κινούμενο προς την κατεύθυνση του Κιμπντό (βορειοδυτικά), σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

#AEstaHora El #SNGRD y el #CDGRD de #Risaralda y organismos de socorro atienden una emergencia que involucro a tres vehiculos tras registrarse un derrumbe. Uno de los vehiculos mas afectados fue un bus que transportaba a 25 personas y quedo sepultado. pic.twitter.com/WKmxXeITwY — UNGRD???? (@UNGRD) December 4, 2022

Σύμφωνα με τη μαρτυρία επιζήσαντα, ο οδηγός του λεωφορείου είδε να καταρρέει ο λόφος προς τον οποίο κατευθυνόταν.

«Τμήμα (του λόφου) κατέρρευσε και το λεωφορείο ήταν λίγο πιο πίσω. Ο οδηγός του λεωφορείου έκανε όπισθεν όταν όλα κατέρρευσαν», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Lloro Stereo ο Αντρές Ιμπάργουεν, ο οποίος απομακρύνθηκε από την περιοχή με ασθενοφόρο.

Από τις αρχές Αυγούστου, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση «εθνικής καταστροφής» εξαιτίας της χειρότερης περιόδου των βροχών τα τελευταία σαράντα χρόνια, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε 271 ανθρώπους και έπληξαν άλλους 700.000 την περασμένη χρονιά.

