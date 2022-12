Οικονομία

Εορταστικό ωράριο στα μαγαζιά - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος για το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.



Κατά τη διάρκεια των εορτών τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν ανοικτά τις καθημερινές από τις 9:00 έως τις 21:00 μμ όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Επίσης, τα Σάββατα θα είναι ανοικτά από τις 9:00 έως τις 20:00 μμ. Τις Κυριακές 11/12/2022 και 18/12/2022 θα είναι ανοικτά από τις 11:00 πμ έως και 20:00 μμ, έτοιμα να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό για τις αγορές του, σύμφωνα με την ίδια σνακοίνωση.

Σημειώνεται ότι οι εταιρίες-μέλη του ΣΕΛΠΕ έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων.

