Ηρακλής: Μηνύσεις κατά της Αστυνομίας

Μηνυτήρια αναφορά και αγωγή κατά της Αστυνομίας από τον ΓΣ Ηρακλή. Τι καταγγέλλει η «κυανόλευκη» ομάδα.

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε ο Γ.Σ. Ηρακλής, καταγγέλλοντας απρόκλητη αστυνομική βία σε βάρος οπαδών της «κυανόλευκης» ομάδας, μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης με τον Μακεδονικό, το περασμένο Σάββατο, στο γήπεδο της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.

Το πρωί κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που στρέφεται κατά των υπευθύνων της ΕΛ.ΑΣ., αξιωματικών και αστυνομικών, οι οποίοι συμμετείχαν στα μέτρα τάξης και κατονομάζονται.

Την αναφορά κατέθεσαν ο Φώτης Θέος, πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής και ο Αλέξανδρος Αδαμίδης, νομικός σύμβουλος και μέλος της διοίκησης του Ερασιτέχνη. Τα αδικήματα που περιγράφονται στο κείμενο της μηνυτήριας αναφοράς αφορούν -μεταξύ άλλων- τα εξής: παράβαση καθήκοντος, έκθεση σε κίνδυνο, σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση κ.ά.

Προσκομίστηκαν, επίσης, βίντεο και φωτογραφίες προς ενίσχυση των όσων καταγγέλλονται. Όπως γνωστοποίησαν οι μηνυτές, προσανατολίζονται να καταθέσουν το επόμενο διάστημα και αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια.

