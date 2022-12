Κοινωνία

ΕΕΣ: άσκηση για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και πλημμύρες (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε, εκπαιδευτική άσκηση για την διαχείριση έκτακτων καταστάσεων σε δύσβατα σημεία και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε, το τριήμερο 2-4 Δεκεμβρίου 2022 στο Λιβάρτζι, εντυπωσιακή εκπαιδευτική άσκηση, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, για την διαχείριση έκτακτων καταστάσεων σε δύσβατα σημεία και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, παρουσία της Τομεάρχη Σαμαρειτών-Διασωστών του Ε.Ε.Σ, κας Μαρίνας Σταμάτη.

Συγκεκριμένα, στην μεγάλη άσκηση του Ε.Ε.Σ. έλαβαν μέρος 50 εθελοντές από το Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Πάτρας, οι οποίο δοκίμασαν τις δυνατότητές τους και την αποτελεσματικότητά τους σε έκτακτες καταστάσεις που ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον. Η εντυπωσιακή εκπαίδευση του Ε.Ε.Σ. περιελάμβανε ασκήσεις έρευνας και διάσωσης αγνοουμένου σε ορεινή διάβαση, άντληση υδάτων και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, στήσιμο καταυλισμού-σκηνών, διαχείριση τροχαίου ατυχήματος, επικοινωνία με εναέρια μέσα και στήσιμο πρόχειρου ελικοδρόμιου, προσανατολισμό με χρήση χάρτη και πυξίδας και παροχή Πρώτων Βοηθειών σε έκτακτες περιπτώσεις.

Την άσκηση του Ε.Ε.Σ. παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικής Προστασίας κ. Ζησιμόπουλος Ζήσιμος και ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αροανίας κ. Βασιλόπουλος Λεωνίδας. Άπαντες δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των εθελοντών του Ε.Ε.Σ.

