“Κιβωτός του Κόσμου” – Παναγιωτόπουλος: Η συνάντηση με την πρεσβυτέρα και οι δικηγόροι (βίντεο)

Τι είπε για την συνάντηση με την πρεσβυτέρα μετά τις καταγγελίες και τον πατέρα Αντώνιο. Ποιοι άλλοι ήταν στο ραντεβού.



Για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και δημοσιογράφος.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος θέλησε να ξεκαθαρίσει την θέση του καθώς είχε ακουστεί πριν λίγες ημέρες ότι είχε συναντηθεί, ο ίδιος μαζί με άλλους δυο δικηγόρους, με την Σταματία Γεωργαντή, πρεσβυτέρα του πατρός Αντωνίου, προκειμένου να αναλάβουν την υπεράσπισή τους μετά τις καταγγελίες

Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος παραδέχτηκε ότι έγινε μια επαφή με την πρεσβυτέρα και με κάποιος συνεργάτες του πατρός Αντωνίου. «Ο πατήρ Αντώνιος ήταν κουρασμένος και δεν προσήλθε στην συνάντηση», είπε.

«Έγινε η συνάντηση είμαστε τρία συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία το δικό μου του κ. Καπερνάρου και του κ. Παγουρόπουλου. Ανταλλάξαμε απόψεις επί των θεμάτων που τους απασχολούν και είναι «καυτά» και προέκυψε ότι δεν συγκλίνουμε στην ακολουθητέα πρακτική» δήλωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

«Οι άνθρωποι μας είπαν ότι συζητούν και με άλλους συναδέλφους και αυτό είναι απολύτως θεμιτό» πρόσθεσε, ωστόσο δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες της συνάντησης επικαλούμενος το επαγγελματικό απόρρητο.

Όπως είπε «προχώρησαν με άλλους έγκριτους δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν την δουλειά τους κατά τον καλύτερο τρόπο σύμφωνα με την συνείδηση τους».

Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στην αρχή της συζήτησης σχετικά με την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» είπε ότι «όλες οι καταγγελίες πρέπει να διερευνηθούν από την Δικαιοσύνη μέχρι τέλους για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Δεν έχουν αποδοθεί κατηγορίες, γίνεται μια προκαταρκτική έρευνα σε επίπεδο ενός κακουργήματος κατάχρησης σε ασέλγεια και ενός πλημμελήματος που αφορά σε ξυλοδαρμούς, συμπεριφορές βίαιες και το τρίτο είναι τα οικονομικά».

«Η Κιβωτός του Κόσμου μεγάλωσε πολύ και μεγάλωσε από την αγάπη του κόσμου και κυρίως από την αναζήτηση μιας γωνιάς να ακουμπήσουμε τον καλό μας εαυτό», ανέφερε ακόμα ο κ. Παναγιωτόπουλος.

