Τσίπρας από Καστοριά: Δεν μυρίζει απλά εκλογές, μυρίζει πολιτική αλλαγή

Επίθεση στην κυβέρνηση έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τον Καστοριά. Τι είπε για την υπόθεση Πάτση και τον πυροβολισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη.

«Η δική σας συμμετοχή εδώ στην Καστοριά εμένα μου λέει ότι δεν μυρίζει απλά εκλογές, μυρίζει αλλαγή, έρχεται η πολιτική αλλαγή», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στους κατοίκους της Καστοριάς που πήγαν να τον συναντήσουν και να συνομιλήσουν μαζί του κατά την περιοδεία του στο εμπορικό κέντρο της πόλης.

Ο κ. Τσίπρας απευθύνθηκε και στον - όπως είπε - συντηρητικό κόσμο που παραδοσιακά ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία και τους κάλεσε να στραφούν προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λέγοντας ότι και αυτοί αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και πως «η σημερινή κυβέρνηση δεν κυβερνάει για αυτούς, αλλά για την πάρτη της».

«Ο κόσμος ο συντηρητικός, περνάει και αυτός τις ίδιες δυσκολίες. Αυτοί που μας κυβερνάνε σήμερα είναι μία οικογένεια που δεν έχει καμία σχέση και με τις αξίες του συντηρητικού κόσμου που παραδοσιακά βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία. Δεν κυβερνά για αυτούς, κυβερνά για την πάρτη της και ακόμα και αυτός ο κόσμος είναι στην απέξω», είπε και συνέχισε: «Θα απευθυνθούμε και στους ανθρώπους που παραδοσιακά ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια με αξίες και θα τους πούμε ότι αυτοί δεν εκπροσωπούν τις δικές σας αξίες και ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά αφήνοντας πίσω την αδικία, τη ρεμούλα, την κλεψιά. Δεν σας αντιπροσωπεύει».

Τόνισε ότι «η αδικία τείνει να γίνει νόμος και οι ανισότητες κανονικότητα» και αναφέρθηκε στην υπόθεση Πάτση όπως και στον χθεσινό πυροβολισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη λέγοντας: «Εάν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων, μέσω των τραπεζών, και των funds μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Εάν, όμως, κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη μπορείς να βρεθείς με μία σφαίρα στο κεφάλι. Αυτή είναι η Ελλάδα της αδικίας, της κοινωνικής αναλγησίας και των ανισοτήτων. Δεν μας αξίζει αυτή η Ελλάδα».

Συνοδευόμενος από την βουλευτή Ολυμπία Τελιγιορίδου ο κ. Τσίπρας περπάτησε στο εμπορικό κέντρο συνομίλησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές άκουσε τα προβλήματά τους που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, το υψηλό κόστος θέρμανσης και την ανεργία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική συμμαχία είπε ότι πρέπει να υπάρξει ένα άμεσο σχέδιο για την Καστοριά και όλη τη Δυτική Μακεδονία για να προστατευτεί ο πληθυσμός «γιατί δεν μπορεί το 2022 να έχουμε ανθρώπους που θα είναι στο κρύο και στην παγωνιά αβοήθητοι».

Παράλληλα είπε πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην Καστοριά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα άδικων επιλογών.

«Μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Ναι, αλλά η αισχροκέρδεια δεν είναι εισαγόμενη. Είναι ελληνική και, δυστυχώς, στις μέρες μας τείνει να γίνει νόμος το άδικο και κανονικότητα οι ανισότητες. Οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά δεν έχουν να βγάλουν το μήνα, διότι το ρεύμα έχει πάει στα ύψη και χρειάζονται δυόμιση και τρεις μισθοί για να καλυφθεί μόνο η αύξηση της τιμής του ρεύματος. Την ίδια στιγμή, όμως, οι ενεργειακές εταιρείες θησαυρίζουν. Τα κέρδη που είχαν από την αρχή της κρίσης ήταν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ», επισήμανε.

Μετά την επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο της πόλης, ο κ. Τσίπρας μετέβη στο Επιμελητήριο όπου είχε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων της Καστοριάς.





Τσίπρας: Για την αντιμετώπιση των κρίσεων χρειαζόμαστε προοδευτικές απαντήσεις

Νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε στο ετήσιο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της τρέχουσας περιόδου αλλά και στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη χώρα προκειμένου να τις αντιμετωπίσει επιτυχώς.

«Βιώνουμε μια περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων και αστάθειας, μετά την πανδημική κρίση, η ρωσική εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση έχουν επιφέρει τρομακτικές συνέπειες και ανακατατάξεις, τόσο γεωπολιτικές όσο και οικονομικές. Η ανασφάλεια, η αύξηση των ανισοτήτων, η πληθωριστική κρίση επιφέρουν με τη σειρά τους κοινωνικές εντάσεις και πολιτική αστάθεια», είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε αναφορά και στη νέα άνοδο του ακροδεξιού λαϊκισμού σε Ιταλία και Σουηδία.

Όπως σημείωσε, «σε αυτό το ασταθές πλαίσιο, δεν χρειαζόμαστε εύκολα και φανταχτερά λόγια αλλά προοδευτικές και σύγχρονες λύσεις που θα διασφαλίζουν τόσο την κοινωνική συνοχή όσο όμως και το υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να εξασφαλίσουμε βιώσιμες επενδύσεις και δίκαιη, συμπεριλητπική ανάπτυξη». Τόνισε, δε, την ανάγκη για «θεσμική υπευθυνότητα, σεβασμό στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος», προκειμένου να υπάρξει «πολιτική και οικονομική σταθερότητα».

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα όσα πέτυχε η προηγούμενη κυβέρνηση, όσον αφορά στην έξοδο από την οικονομική κρίση, αλλά και την συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία, «βάζοντας μπροστά το πατριωτικό συμφέρον» και «αψηφώντας το πολιτικό κόστος». Επιπλέον, υπογράμμισε πως με αντίστοιχο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι σημερινές προκλήσεις, με «σύγχρονες και προοδευτικές απαντήσεις» και όχι «με βάση το παλιό παραγωγικό μοντέλο που χρεωκόπησε, ούτε με επικοινωνία», αφήνοντας αιχμές για τις πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεταξύ άλλων άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την «αποτυχία» της στην αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων με αποτέλεσμα τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα να έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αγοραστικής τους δύναμης αλλά και για το σκάνδαλο των υποκλοπών που «κλονίζει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη». Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, «ούτε η οικονομία μπορεί να είναι σταθερή ούτε το πολιτικό σύστημα αξιόπιστο ούτε όμως και η δημοκρατία να λειτουργήσει». «Η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ κοινωνική ειρήνη και πολιτική σταθερότητα. Δυστυχώς ούτε το ένα ούτε το άλλο μπορεί να προσφέρει η σημερινή κυβέρνηση», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «ένα συνεκτικό, αναπτυξιακό σχέδιο» που να «παντρεύει τη δημοσιονομική ισορροπία με τη στρατηγική παροχής ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων σε τομείς αιχμής», κάτι που. όπως τόνισε, ήταν και «η βάση της συνεργασίας με ΗΠΑ σε τομείς όπως η ενέργεια, η αμυντική βιομηχανία, τα ναυπηγεία».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέχισε, σημειώνοντας πως και τώρα αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι «η συνέχεια ενός τέτοιου προγράμματος», ενώ «για την αντιμετώπιση πληθωρισμού απαιτείται ισορροπία σε μέτρα ενίσχυσης των μισθών, διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και αναβάθμισης των υπηρεσιών κοινωνικού κράτους, με μείωση του κόστους που επιμερίζεται στους πολίτες». «Απαιτείται ελάφρυνση της υψηλής έμμεσης φορολογίας και εντατικοποίηση των θεσμικών και ελεγκτικών παρεμβάσεων για τη λειτουργία των αγορών. Απαιτούνται στοχευμένες ενισχύσεις των επιχειρήσεων, ουσιαστική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων που θα στηρίζουν επενδύσεις σε ΑΠΕ από ΜμΕ και νοικοκυριά και αναδιανεμητικά μέτρα που θα επιστρέφουν τα όποια υπερβολικά κέρδη στην κοινωνία. Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη, ώστε να ενισχυθεί η ουσιαστική λειτουργία της δημοκρατίας, η λογοδοσία, η διαφάνεια»", συμπλήρωσε και κατέληξε πως «πολίτες και επενδυτές πρέπει να αποκτήσουν εμπιστοσύνη σ' ένα σύγχρονο κράτος, μακριά από μεγάλα και σκοτεινά συμφέροντα», κάτι που, όπως τόνισε, θα δώσει νέα ώθηση στις επενδύσεις, στο πλαίσιο και της «πολύτιμης ελληνοαμερικανικής συνεργασίας».

Οικονόμου για Τσίπρα: η εμμονή του στον λαϊκισμό τον οδηγεί σε συνεχή ατοπήματα

Απάντηση στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο Υφυπουργός και παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου:

"Η πολιτική απελπισία του κ. Τσίπρα τον οδηγεί σε διαρκή ατοπήματα. Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι με την εμμονή του στον λαϊκισμό, τη μετεμφυλιακή ρητορική των στελεχών του και την παρωχημένη ιδεολογία του, απευθύνεται μόνο στον στενό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ και απέχει παρασάγγας, όχι μόνο από την πολιτική κουλτούρα του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κάθε δημοκρατικού πολίτη που κινείται με βάση τον ορθό λόγο και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Επιτομή της επικινδυνότητάς του είναι η ακόλουθη αναφορά του: «Εάν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων, μέσω των τραπεζών και των funds, μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Εάν όμως κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη, μπορείς να βρεθείς με μια σφαίρα στο κεφάλι». Η δήλωση αυτή είναι ο ορισμός του λαϊκισμού και της αθλιότητας σε λίγες λέξεις. Πριν καν γίνει η διερεύνηση της υπόθεσης, ο κ. Τσίπρας σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα και να κερδοσκοπήσει πολιτικά.

Αυτός ειναι ο άνθρωπος που διεκδικεί το 2022 την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Η ελαφρότητα και η ανευθυνότητα του κ. Τσίπρα είναι πηγή σοβαρών κινδύνων για τον τόπο. Αυτός ήταν, αυτός είναι και δεν θα αλλάξει".





