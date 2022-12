Πολιτική

Τσαβούσογλου σε Ελλάδα: “Όποιος σπέρνει άνεμο, θερίζει καταιγίδα…”

Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, εκτοξεύοντας εκ νέου απειλές κατά της Ελλάδας.



«Η Ελλάδα να μην ξεχνάει ότι αυτός που σπέρνει τον άνεμο θερίζει την καταιγίδα, οπότε αν δεν θέλετε ειρήνη, θα κάνουμε ότι χρειάζεται: Μια νύχτα ξαφνικά», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε συνέντευξη τύπου με τον ομόλογό του της Ρουμανίας, ο Τούρκος Υπουργός ρωτήθηκε για τις ασκήσεις της Ελλάδας στα νησιά και είπε:

«Ή η Ελλάδα θα κάνει ένα βήμα πίσω και θα τηρήσει τις συμφωνίες ή κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Η Ελλάδα παραβιάζει τις ειρηνευτικές συμφωνίες, δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί στον εξοπλισμό των νησιών. Αν η Ελλάδα δεν θέλει ειρήνη, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, και και στο νομικό πεδίο και στο πεδίο δράσης. Η Ελλάδα να μην ξεχνάει ότι αυτός που σπέρνει τον άνεμο θερίζει καταιγίδα. Το κάνουμε στο χωράφι, αυτός που σπέρνει τον άνεμο, θερίζει την καταιγίδα. Μια νύχτα ξαφνικά».

Μάλιστα όταν ο Ρουμάνος ομολογός του με τον οποίο έδινε κοινή συνέντευξη τύπου είπε ότι ο ίδιος πιστεύει πως τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα επιλυθούν ειρηνικά στο πλαίσιο του δικαίου, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου παρενέβη. Θέλω να σας δώσω την εξής πληροφορία, του είπε, είναι η Ελλάδα που ξεκίνησε την ένταση.

Χθες ο Τούρκος ΥΠΕΞ εξαπέλυσε "πυρά" αυτή τη φορά κατά του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια. Πιο συγκεκριμένα, αφορμή στάθηκαν οι επισκέψεις σε άλλα κράτη του Νίκου Δένδια, με τον Τσαβούσογλου να αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι σπεύδει να "τρέξει, όπου πάμε εμείς".

Συγκεκριμένα είπε: Ο τουρκικός κόσμος, που ενίσχυσε την ενότητά του με την Oργάνωση Tουρκικών Kρατών, είναι πλέον μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Όλος ο κόσμος άρχισε να δίνει την προσοχή της εκεί. Δηλαδή στον τουρκικό κόσμο, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και την Κεντρική Ασία. Σήμερα και ο Νίκος Δένδιας (πήγε) αμέσως εκεί... Εκεί πήρε την ανάσα."

Και συνέχισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά του Νίκου Δένδια: "Κάνει κάποια ταξίδια. Όπου κι αν πάμε, φυσικά, τρέχει από πίσω. Να είναι καλά. Ο Νίκος Δένδιας. Παλιός μου φίλος είναι. Και φυσικά, είναι προβληματισμένοι (ανησυχούν). Γιατί ανησυχούν; Η "ΤΔΒΚ" έγινε μέλος παρατηρητής στη σύνοδο κορυφής στη Σαμαρκάνδη. Αλλά αυτό είναι μια αρχή. Βήμα βήμα. Τα υπόλοιπα, πρώτα ο Αλλάχ, θα έρθουν. Φυσικά, οι τρέχουσες ανησυχίες και ο πανικός τους είναι λόγω αυτών που θα γίνουν. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να αυξήσουμε τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μας με τον τουρκικό κόσμο."

