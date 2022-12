Υγεία - Περιβάλλον

Παιδίατρος είχε δεκάδες παράνομα εμβόλια στο ιατρείο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκε ο παιδίατρος. Τι διαπιστώθηκε μετά απο έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Υπόθεση παράνομης κατοχής και διακίνησης εμβολίων για παιδιά από ιδιώτη παιδίατρο σε συνεργασία με ιδιωτικό φαρμακείο αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία.

Την υπόθεση με τον ιδιώτη παιδίατρο και τον φαρμακοποιό που κατείχαν και διακινούσαν, παρανόμως, εμβόλια για παιδιά ερεύνησαν ύστερα από την καταγγελία, επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ακολούθησε έλεγχος σε ιδιωτικό ιατρείο παιδιάτρου της Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου 2020 – Μαΐου 2022 παιδιατρικών εμβολίων.

Εκεί βρέθηκαν 60 συσκευασίες παιδικών εμβολίων, που είχε συνταγογραφήσει μέχρι και 8 μήνες παλαιότερα, από τις οποίες είχαν αφαιρεθεί οι ταινίες γνησιότητας.

Η υπόθεση στον Ιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης

Από τις μαρτυρίες γονέων παιδιών, καθώς και άλλων εμπλεκομένων μερών, καθώς και την αντιπαραβολή των ημερομηνιών εμβολιασμού με την ανάλυση χρόνου εκτέλεσης συνταγών, διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ηλεκτρονική εκτέλεση των συγκεκριμένων συνταγών εκ μέρους του ιδιωτικού φαρμακείου, «κατά παράβαση του άρθρου 4, παρ.4 του ΠΔ 121/2008».

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τον επιτόπιο έλεγχο των Επιθεωρητών της ΕΑΔ στο ιατρείο του/της παιδιάτρου, έπαυσε τόσο η επιλεκτική εκτέλεση των συνταγών στο συγκεκριμένο φαρμακείο, όσο και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκτέλεσης των συνταγών εκ μέρους του φαρμακείου.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επιπλέον ότι το 2017 είχε γίνει και δεύτερη κατευθυνόμενη συνταγογράφηση εμβολίων από τον/την παιδίατρο Κ.Μ. προς άλλο φαρμακείο, το οποίο όμως διέκοψε τη λειτουργία του στις αρχές του 2018.

Η Έκθεση Ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προβούν στον πειθαρχικό έλεγχο του/της παιδιάτρου και του/της φαρμακοποιού, αντίστοιχα, καθώς και στον ΕΟΦ και στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων.