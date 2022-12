Κόσμος

Τουρκία: συντριβή αεροσκάφους F-5 στο Ικόνιο (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση του πιλότου.

Αεροσκάφος τύπου F-5 που ανήκε στα Turkish Stars, της ομάδας της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη πριν λίγη ώρα στο Ικόνιο.

Όπως επικαλούνται τουρκικά ΜΜΕ, ο πιλότος σώθηκε χρησιμοποιώντας εγκαίρως το εκτινασσόμενο κάθισμα. Ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, οι κινητήρες του αεροσκάφους σταμάτησαν να λειτουργούν μετά από σύγκρουση με πουλί.

Προς το παρόν, η ομάδα αυτή έχει δύο ανθρώπινες απώλειες ένα το 2012 και ένα ο 2021, από το 1992, έτος ίδυσής της.

Konya'da Turk Y?ld?zlar?m?za ait F-5 Egitim ucag? dusmustur. Pilotumuzun sag kurtulmus olmas? sevindiricidir. pic.twitter.com/jOybM9u0c1 — Esad Eruyar (@LEEruyar) December 6, 2022

