Μουντιάλ 2022: Η Βραζιλία συνεχίζει χωρίς τον Ζεσούς

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο επιθετικός της εθνικής Βραζιλίας, που θα μείνει εκτός Μουντιάλ.

Ο επιθετικός της Άρσεναλ, Γκαμπριέλ Ζεσούς, υποβλήθηκε την Τρίτη (6/12) σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς στο γόνατό του που τον έθεσε νοκ-άουτ από το υπόλοιπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Ο 25χρονος επιθετικός της Βραζιλίας, μαζί με τον συμπαίκτη του Άλεξ Τέλες, τραυματίστηκαν στα γόνατά τους κατά τη διάρκεια του αγώνα της «σελεσάο» με τη Καμερούν για τον 7ο όμιλο την περασμένη Παρασκευή (2/12).

Η Άρσεναλ σε ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως ο Ζεσούς θα ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης, αλλά δεν θέλησε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στα γήπεδα.

«Όλοι στο κλαμπ στηρίζουν απόλυτα τον Γκάμπι και θα δουλέψουμε σκληρά για να τον επαναφέρουμε στο γήπεδο όσο το δυνατόν γρηγορότερα» ανέφερε η λονδρέζικη ομάδα.

