Ισπανία - Καταλονία: Σύγκρουση τρένων με εκατοντάδες τραυματίες (εικόνες)

Πώς συνέβη η σύγκρουση με τους εκατοντάδες τραυματίες, σε ώρα κυκλοφοριακής αιχμής.

Τουλάχιστον 150 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, απο τη σύγκρουση τρένων στον σταθμό Montcada i Reixac στην περιοχή της Βαρκελώνης στην Ισπανία. Οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι ελαφρά με τρεις εξ αυτών να μεταφέρονται σε νοσοκομεία.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 7:50 το πρωί της Τετάρτης (7/12), ώρα Ισπανίας, για λόγους που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

??ATENCIO



???? R4: Afectacions a causa d'una incidencia entre dos trens a l'estacio de Montcada i Reixac - Manresa. — Rodalies Catalunya (@rodalies) December 7, 2022

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης τρένο που ταξίδευε προς Βαρκελώνη χτύπησε στο πίσω μέρος τρένο που βρισκόταν στον σταθμό και είχε, επίσης, προορισμό την πρωτεύουσα της Καταλωνίας.

#Ultimahora ?? Alrededor de 100 heridos leves en el choque entre dos trenes de cercanias en la estacion de #Montcada i Reixac, Cataluna.



Un convoy golpeo por detras a otro que estaba detenido. Servicios de emergencia trabajando en la escena.



?? @josepjorge @David_focus86 pic.twitter.com/gYuNLGuuNi — eSPAINews (@eSPAINews) December 7, 2022

«Περιμέναμε το τρένο και ακούσαμε τη σύγκρουση. Το σταματημένο τρένο μετακινήθηκε κατά δύο μέτρα και μετά έμεινε ακίνητο. Πολλοί άνθρωποι έπεσαν κάτω γιατί το τρένο ήταν γεμάτο» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

#ULTIMAHORA ??| Caos en Montcada i Reixac (BCN) por el choque entre dos trenes en la estacion de Montcada - Manresa. Los hechos han sucedido sobre las 7:50h y hay varios pasajeros heridos, ninguno grave. pic.twitter.com/nw0qPDzEtX — El Taquigrafo (@el_taquigrafo) December 7, 2022

Λόγω της σύγκρουσης η εταιρεία Renfe που διαχειρίζεται τους σιδηροδρόμους ανακοίνωσε τη διακοπή κυκλοφορίας και στη γραμμή στην οποία σημειώθηκε το ατύχημα και σε άλλες δύο γραμμές.

