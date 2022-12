Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Λόβρεν Vs Νεϊμάρ για το εισιτήριο στα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθώς η Κροατία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Βραζιλία στον προημιτελικό της αγώνα την Παρασκευή ο αμυντικός Ντέγιαν Λόβρεν προετοιμάζεται για άλλη μια αναμέτρηση με τον παλιό του «εχθρό» Νεϊμάρ.



Καθώς η Κροατία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Βραζιλία στον προημιτελικό της αγώνα την Παρασκευή (9/12, 17:00), ο αμυντικός Ντέγιαν Λόβρεν προετοιμάζεται για άλλη μια αναμέτρηση με τον παλιό του «εχθρό» Νεϊμάρ. Ο 33χρονος σέντερ μπακ έχει αντιμετωπίσει τρεις φορές τον Νεϊμάρ και κάθε φορά γνώρισε την ήττα, με τον ασταμάτητο Βραζιλιάνο να έχει πανηγυρίσει τέσσερα γκολ εναντίον του.

Τότε που η Βραζιλία κέρδισε με 3-1 την Κροατία στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014, όταν ο Νεϊμάρ σκόραρε δύο φορές, και σε ένα φιλικό στο «Άνφιλντ» το 2018, μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Ρωσία, όταν σκόραρε και τα δύο γκολ στη νίκη με 2-0.

Η Κροατία και η Βραζιλία έχουν συναντηθεί συνολικά πέντε φορές, με τους Νοτιοαμερικανούς να κερδίζουν τρεις φορές και τις δύο ομάδες να έχουν αναδειχθεί ισόπαλες στα άλλα δύο παιχνίδια.



Ίσως η πιο οδυνηρή ανάμνηση για τον Λόβρεν, ωστόσο, είναι η ήττα της Λίβερπουλ με 2-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ, στη φάση των ομίλων του Champions League το 2018. Ο Νεϊμάρ σκόραρε το γκολ της νίκης και έκανε ένα υπέροχο ματς εκείνο το βράδυ στο Παρίσι, με τον Λόβρεν να αγωνίζεται να τον συγκρατήσει. Ενώ η Λίβερπουλ... γέλασε τελευταία εκείνη τη σεζόν, αφήνοντας πίσω της αυτή την ήττα και κατακτώντας το Champions League, ο Λόβρεν «εξαφανίστηκε» από την ενδεκάδα του Γιούργκεν Κλοπ για την υπόλοιπη διοργάνωση, συμμετέχοντας στην αρχική ενδεκάδα μόνο για άλλη μια φορά.



Ο Λόβρεν, ο οποίος γενικά ξεκινάει ως δεξιός σέντερ μπακ, θα έχει την υποστήριξη του 20χρονου παίκτη της Λειψίας, Γιόσκο Γκβαρντιόλ, για να τον βοηθήσει.

Η Κροατία έχει δεχθεί μόνο δύο γκολ στα τέσσερα παιχνίδια της μέχρι τώρα στο Κατάρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Ακροδεξιοί ετοίμαζαν πραξικόπημα και επίθεση στην Βουλή

“Κιβωτός”: Καταγγελία για διαμέρισμα - “φυλακή” στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο