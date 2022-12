Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Ινφαντίνο: Το ποδόσφαιρο γίνεται πραγματικά παγκόσμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της FIFA εξέφρασε την ελπίδα του να υπάρξει ανάλογη συνέχεια και για τους υπόλοιπους οκτώ αγώνες, έως και τη στέψη της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο στάδιο Lusail, στις 18 Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, χαρακτήρισε τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ ως την «καλύτερη» όλων των εποχών, μετά από δραματικούς αγώνες και στους οκτώ ομίλους, ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων και τηλεθέασης σε όλο τον κόσμο. Μιλώντας καθώς η διοργάνωση εισέρχεται στην προημιτελική φάση, ο πρόεδρος της FIFA επαίνεσε την ποιότητα του ποδοσφαίρου των 32 ομάδων που αγωνίστηκαν στη φάση των ομίλων και υπογράμμισε το πάθος που επιδεικνύεται στα γήπεδα, στα φεστιβάλ και τις ζώνες φιλάθλων.

«Έχω δει όλους τους αγώνες, πράγματι, και με πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα λόγια, αυτή ήταν η καλύτερη φάση ομίλων σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία. Έτσι, είναι κάτι πολλά υποσχόμενο για το υπόλοιπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA», είπε ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. «Οι αγώνες ήταν εξαιρετικής ποιότητας, σε όμορφα γήπεδα, κάτι που ξέραμε ήδη. Ωστόσο, επίσης, το κοινό που βρέθηκε εκεί ήταν απίστευτο. Πάνω από 51.000 κατά μέσο όρο».

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο συνέχισε: «Στοιχεία ρεκόρ στην τηλεόραση, είχαμε ήδη πάνω από δύο δισεκατομμύρια τηλεθεατές, κάτι που είναι πραγματικά απίστευτο. Δυόμισι εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους της Ντόχα και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κάθε μέρα στα γήπεδα, όλοι μαζί, επευφημούσαν και υποστηρίζαν τις ομάδες τους, δημιουργώντας μια φανταστική ατμόσφαιρα. Σημειώθηκαν υπέροχα γκολ, υπήρχε απίστευτος ενθουσιασμός και εκπλήξεις», πρόσθεσε.

Στο Μουντιάλ του 2022, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, για πρώτη φορά στην ιστορία των κορυφαίου τουρνουά, ομάδες από όλες τις ηπείρους εκπροσωπήθηκαν στους «16». Μεταξύ αυτών που διαγωνίστηκαν σε αυτό το στάδιο ήταν τρία έθνη από την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC)- άλλη μία πρωτιά για το τουρνουά- και δύο από την Αφρικανική Συνομοσπονδία (CAF), για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, εξήγησε ο Ινφαντίνο, μπορούν να είναι μόνο θετικές ενδείξεις ότι η ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου προχωρά. «Δεν υπάρχουν μικρές ομάδες και μεγάλες ομάδες», είπε ο πρόεδρος της FIFA. «Το επίπεδο είναι πολύ, πολύ ισορροπημένο. Για πρώτη φορά επίσης εθνικές ομάδες από όλες τις ηπείρους πήγαν στη φάση νοκ-άουτ, για πρώτη φορά στην ιστορία. Αυτό δείχνει ότι το ποδόσφαιρο γίνεται πραγματικά παγκόσμιο», συμπλήρωσε.

«Εκτός από τα στοιχεία ρεκόρ στην τηλεόραση, με ήδη πάνω από δύο δισεκατομμύρια θεατές, κάτι που είναι πραγματικά απίστευτο, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο τέλος της φάσης των ομίλων έδειξαν αθροιστικά 2,45 εκατομμύρια θεατές για τους πρώτους 48 αγώνες, ενώ ο πρώτος νοκ άουτ γύρος είχε συνολικά 28 γκολ στα οκτώ παιχνίδια που παίχθηκαν, τα περισσότερα που έχουν υπάρξει ποτέ από τότε που εισήχθη η φάση των "16" το 1986».

Ο πρόεδρος της FIFA ολοκλήρωσε εκφράζοντας την ελπίδα του να υπάρξει ανάλογη συνέχεια και για τους υπόλοιπους οκτώ αγώνες, έως και τη στέψη της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο στάδιο Lusail, στις 18 Δεκεμβρίου. «Ελπίζουμε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί όπως ξεκίνησε, με φανταστική επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε τα πέντε δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο», συνέχισε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Όταν πρόκειται για προσέλευση στα γήπεδα, τα γήπεδα είναι sold-out, γεμάτα σχεδόν σε κάθε αγώνα. Τα φεστιβάλ φιλάθλων, οι διαφορετικές ζώνες φιλάθλων, είναι επίσης πολύ γεμάτα από κόσμο που γιορτάζει και διασκεδάζει. Και στο τέλος της ημέρας, θέλουμε απλώς να δώσουμε λίγη χαρά και μερικά χαμόγελα σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, και αυτό πρέπει επίσης να συμβεί από τώρα μέχρι το τέλος», κατέληξε ο Ινφαντίνο, ο οποίος πρωτοστάτησε στην επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από 32 ομάδες σε 48 για την επόμενη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί σε 16 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό το 2026.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο

Γυναίκα έπεσε θύμα “ερωτικής παγίδας” από ανδρόγυνο

“Κιβωτός του Κόσμου”: ο παπά - Βαγγέλης, η “αδυναμία” στα αγόρια και οι... “μουσουλμάνες” (βίντεο)