Κοινωνία

16χρονος - Κούγιας: Οι ποινές που αντιμετωπίζει ο αστυνομικός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο γνωστός ποινικολόγος που υπερασπίζεται τον αστυνομικό που πυροβόλησε τον 16χρονο μετά από καταδίωξη στον ΑΝΤ1.

Ο Αλέξης Κούγιας, δικηγόρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 16χρονο μετά από καταδίωξη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως ανέφερε αρχικά, "η ανάληψη της υπερασπιστικής ευθύνης σε μια τέτοια υπόθεση είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα."

Στη συνέχεια ο γνωστός ποινικολόγος, δήλωσε: "Για να αναλάβω τον αστυνομικό, είδα την προσωπικότητα αυτού. Κατηγορείται για ένα από τα μεγαλύτερα αδικήματα, την απόπειρα αφαίρεσης της ανθρώπινης ζωής. Με τον νέο νόμο ο αστυνομικός, αντιμετωπίζει από ένα μέχρι δεκαπέντε χρόνια φυλάκισης."

Όπως τόνισε, "είναι πολύ διαφορετικό να είναι ένα παιδί που περπατάει στο δρόμο και πάει στο σπίτι του και το πυροβολεί ένας αδίστακτος αστυνομικός και του λέει σταμάτα και αυτός δε σταματάει και είναι εντελώς διαφορετικό ένα παιδί 16 ετών ο οποίος έχει πάει προηγουμένως σε ένα πρατήριο, του βάζει βενζίνη ένας φουκαράς που δουλεύει όλη τη νύχτα για 20 ευρώ και αυτός τον κοροϊδεύει με μια θρασύτητα, φεύγει, τα 20 ευρώ θα τα πληρώσει πιθανώς ο φουκαράς.”

Οι αστυνομικοί είναι εκεί για να εφαρμόσουν τον νόμο. Όταν λοιπόν κάποιος κλέβει με αυτόν τον τρόπο, έχουν την υποχρέωση να τον συλλάβουν”.

Σχετικά με τον πυροβολισμό στο κεφάλι, ανέφερε: "Με τη μηχανή με 140-150 χιλιόμετρα, ο εντολέας μου που ήταν συνεπιβάτης,προσπαθεί να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο. Εκεί έγινε και το λάθος."

Ακόμη επεσήμανε: "Αν ο άνθρωπος αυτός, πήγε έκλεψε τη βενζίνη και πήγαινε να κάνει μία ληστεία, ήταν ένας επικίνδυνος κακοποιός, δεν έπρεπε να αποτρέψουν αυτή την πράξη;"

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός”: Καταγγελία για διαμέρισμα - “φυλακή” στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο

Μενέντεζ για F-16: Δεν θα εγκρίνω την πώληση στην Τουρκία