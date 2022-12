Life

ΓΙΩΤΗΣ: “Ζαχαροπλάθουμε και Μαθαίνουμε Μαζί”

Με έντονο άρωμα και γεύση γιορτής ολοκληρώθηκε το πέμπτο online Masterclass της ΓΙΩΤΗΣ με τον Masterchef Σταύρο Βαρθαλίτη!

Σε σχετική ενημέρωση από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ, αναφέρονται τα εξής:

«Σε άκρως δημιουργική, ζαχαροπλαστική αλλά και γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το πέμπτο online Masterclass «Ζαχαροπλάθουμε και Μαθαίνουμε Μαζί» της εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ με «δάσκαλο» τον ταλαντούχο Μasterchef Σταύρο Βαρθαλίτη. Η πρωτοβουλία αυτή οργανώθηκε στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών μαθημάτων που έχει θεσπίσει εδώ και 2 χρόνια η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, με στόχο να διαδώσει τη χαρά της ζαχαροπλαστικής, δίνοντας παράλληλα ιδέες και tips για υπέροχα σπιτικά γλυκά με τα μοναδικά προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ.

Οι συμμετέχοντες ζαχαρόπλασαν βήμα-βήμα μια σπιτική ζάχερ τόρτε και μια λαχταριστή τούρτα-κορμό με λευκή κουβερτούρα, με την καθοδήγηση του αγαπητού Μasterchef!

Μέσω του διαγωνισμού «Ζαχαροπλάθουμε και Μαθαίνουμε Μαζί», αναδείχτηκε και η νικήτρια που κέρδισε μια κουζινομηχανή, ενώ είκοσι επιπλέον τυχεροί κέρδισαν αγαπημένα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ.

Μπείτε στο https://www.jotis-zacharoplathoume.gr/ για να ανακαλύψετε και εσείς τα μυστικά των δύο καταπληκτικών συνταγών για το χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, καθώς και πολλά ζαχαροπλαστικά tips.

Kaλές γιορτές! ».

