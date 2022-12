Υγεία - Περιβάλλον

Φάρμακα - Πλεύρης: Ελλείψεις σε παιδικά σκευάσματα εν μέσω έξαρσης των ιώσεων

Παρέμβαση του Υπουργού Υγείας για τις ελλείψεις στα φάρμακα. Τι ζητά από τον ΕΟΦ.

Ελλείψεις παρατηρούνται τις τελευταίες εβδομάδες σε αντιπυρετικά, αντιβηχικά και αποσυμφορητικά σκευάσματα για παιδιά. Πρόκειται για ελλείψεις που καταγράφονται συνήθως κάθε περίοδο έξαρσης των ιώσεων, οι οποίες οδηγούν μοιραία σε αυξημένη ζήτηση των εν λόγω σκευασμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ζήτησε από τον Ε.Ο.Φ να καλέσει όλες τις φαρμακαποθήκες να δηλώσουν άμεσα τα αποθέματα που διαθέτουν από τα ελλειπτικά φάρμακα που υπάρχουν στην αγορά και απαγορεύεται η εξαγωγή τους και πρέπει να διατεθούν χωρίς καθυστέρηση στην ελληνική αγορά. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν ή δηλώσουν ψευδείς ποσότητες, εκτός από τις ποινικές σε βάρος τους κυρώσεις, ο υπουργός ζήτησε να κινηθούν τάχιστα και οι διαδικασίες για άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.

Την ίδια στιγμή, στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς διευκρινίζουν πως οι ελλείψεις στα συγκεκριμένα φάρμακα συνδέονται κυρίως με το θέμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και της μεταφοράς είτε πρώτων υλών είτε φαρμάκων από τρίτες χώρες προς την Ευρώπη.

Με άλλα λόγια, αποσυνδέουν το θέμα των ελλείψεων στα σκευάσματα που προορίζονται για τους μικρούς ασθενείς αυτής της περιόδου από τις ελλείψεις που καταγράφονται σε δεκάδες άλλα φάρμακα πρώτης γραμμής.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, το θέμα του ανεφοδιασμού των φαρμακαποθηκών από τις φαρμακευτικές εταιρίες έχει ήδη δρομολογηθεί και από την ερχόμενη εβδομάδα τα σκευάσματα θα βρίσκονται σε επαρκείς ποσότητες στα φαρμακεία.

