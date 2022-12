Αθλητικά

Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: διαστημική νίκη για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός, ισοπέδωσε την Βίρτους Μπολόνια σε έναν αγώνα... περίπατο για τους Πειραιώτες.

Η... βροχή τριπόντων που ξέσπασε στο ΣΕΦ παρέσυρε τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Ολυμπιακό να σημειώνει ρεκόρ παραγωγικότητας στην Ιστορία του στη Euroleague και να επιστρέφει εμφατικά στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν 117-71 τους Ιταλούς, για την 12η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 8-4 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη σερί ήττα τους και όγδοη στο σύνολο.

Με 18/32 τρίποντα, απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ (32 έναντι 24), 33 ασίστ (!) και την άμυνα να υποχρεώνει τη Βίρτους σε 20 λάθη, ο Ολυμπιακός προσέφερε μία μοναδική παράσταση, στην οποία πρωταγωνίστησε και πάλι ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 πόντους σε 16 λεπτά συμμετοχής και στατιστικά για σεμινάριο (3/4δ., 4/5τρ., 1/1β.). Ο Μουσταφά Φαλ ήταν και πάλι κομβικός στη ρακέτα με 15 πόντους και 5 ριμπαόυντ, ενώ 15 πρόσφερε ο Άλεκ Πίτερς, 13 ο Σακίλ ΜακΚίσικ και 11 ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Πολύτιμος στο πρώτο ημίχρονο ο Αϊζάια Κάνααν με 9 πόντους και 3 τρίποντα, ενώ στις 8 ασίστ σταμάτησε ο Τόμας Γουόκαπ. Από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Τζόρνταν Μίκι με 12 πόντους, ενώ αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού ο Μίλος Τεόντοσιτς (3π., 5ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 29-13, 61-35, 84-55, 117-71

Ο Ολυμπιακός έδειξε τις διαθέσεις του από τα 6.75 με το... καλημέρα του αγώνα και με δράστες τους Κάνααν, Γουόκαπ και Βεζένκοφ, οι οποίοι ευστόχησαν σε τρία «κολλητά» τρίποντα, ξέφυγαν στο 3΄ με 9-0. Δίχως να χάσουν την επιθετική τους συγκέντρωση και με την άμυνα να είναι υποδειγματική, οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν διψήφια διαφορά στο 4΄ (14-3), την εκτόξευσαν στο +16΄ στο 8΄ (29-13), ενώ έκλεισαν το δεκάλεπτο με τον φωτεινό πίνακα να γράφει το 31-15 και τους Πειραιώτες να μετρούν σε αυτό το διάστημα 6/9 τρίποντα και 11 ασίστ.

Δίχως να χάσει την επαφή του από τα 6.75 και με την άμυνα να υποχρεώνει τους φιλοξενούμενους σε 10 λάθη, ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε στη δεύτερη περίοδο, ξέφυγε με +22 (44-22) στο 14΄, στο 16΄ εξασφάλισε νταμπλ σκορ (50-25), ενώ στο 17΄ εκτόξευσε τη διαφορά σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (+29, 54-25). Η Αρμάνι προσπάθησε να αντιδράσει τρέχοντας ένα μίνι σερί 0-6 για το 54-31, αλλά μέχρι εκεί... Η... μηχανή του Ολυμπιακού πήρε και πάλι μπροστά, με τους «ερυθρόλευκους» να κλείνουν το ημίχρονο έχοντας φορτώσει το αντίπαλο καλάθι με 61 πόντους, συγκομιδή που αποτελεί ρεκόρ σε πρώτο ημίχρονο στην Ιστορία των Πειραιωτών στην Euroleague.

Με τον Βεζένκοφ να συνεχίζει απτόητος τις τρίποντες... εκτελέσεις του, ο Ολυμπιακός συνέχισε να αναβάζει τη διαφορά και στο 24΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το +32 (71-39), με την αναμέτρηση να αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα για τους Πειραιώτες. Δίχως να κατεβάσουν ταχύτητα οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να προσφέρουν θέαμα, με το τρίποντο του Γουόκαπ σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου στην εκπνοή της τρίτης περιόδου (84-55 στο 30΄) να προστίθεται στα highlight της βραδιάς. Δίχως απρόοπτα κύλησε το τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να φτάνει άνετα στο τελικό 117-71, που συνιστά νέο ρεκόρ στην Ιστορία του συλλόγου στη Euroleague.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρίζικ, Μπισάνγκ, Νέντοβιτς

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2), Κάναν 9 (3), Λαρεντζάκης 11 (3), Φαλ 15, Σλούκας 8 (1), Βεζένκοβ 19 (4), Παπανικολάου 3 (1), Μπόλομποϊ 5, Πίτερς 15 (3), Μπλακ 9, ΜακΚίσικ 13 (1).

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Κορντινιέ 9 (1), Μάνιον 2, Παγιόλα, Μπακό 10, Τζαϊτέ 7, Λούντμπεργκ 3 (1), Σενγκέλια 9, Χάκετ 6, Μίκι 12 , Γουίμς 7 (1), Οτζελέγε 3 (1), Τεόντοσιτς 3 (1).

