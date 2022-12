Life

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Ανεπιθύμητοι στη στέψη του βασιλιά Καρόλου;

Τι αναφέρουν τα βρετανικά μέσα και τι σκοπεύει να κάνει το ζευγάρι.



Εκνευρισμό φαίνεται πως έχει δημιουργήσει στο παλάτι η σειρά-ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, τόσο που αναλυτές αλλά και άνθρωποι από το περιβάλλον του Μπάκιγχαμ, τους συμβουλέυουν να μην παρευρεθούν στην στέψη του Καρόλου σε βασιλιά τον προσεχή Μάιο

Μετά την δημοσίευση του πρώτου επεισοδίου από το ντοκιμαντέρ στο Netflix την περασμένη Πέμπτη, στο Παλάτι επικρατεί αναστάτωση ενώ υπάρχει ανησυχία ότι το ζευγάρι θα ακούσει έντονες αποδοκιμασίες σε περίπτωση που βρεθεί στην στέψη του βασιλιά Καρόλου. Γι' αυτό το λόγο, η παρουσία τους δεν είναι και τόσο επιθυμητή. Σύμφωνα με την Daily Mail, υπέρ της απουσίας τους είναι ακόμα και άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο, θεωρώντας «κατηγορηματικά» πως «δεν πρέπει να παραστούν».

«Βγάζουν εκατομμύρια… πουλώντας την οικογένειά του» ανέφερε χαρακτηριστικά πρώην στέλεχος των Τόρις, σχόλιο ενδεικτικό του πως σκέφτεται η κοινή γνώμη για τα όσα έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής στο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών, Ίαν Ντάνκαν Σμιθ, δήλωσε στην Daily Mail πως «Αν αντιπαθούν τόσο πολύ τη βασιλική οικογένεια, γιατί να παρευρεθούν στη στέψη; Δεν έχουν καμία δουλειά στη στέψη».

Η λαίδη Αντόνια Φρέιζερ, ιστορικός και συγγραφέας, τόνισε: «Ελπίζω να μην εμφανιστούν γιατί θα τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου και θα πρέπει το επίκεντρο να είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Φοβάμαι ότι τα κανάλια θα χάσουν μαζί τους τον χρόνο τους. Καλύτερα να μείνουν στο Χόλιγουντ κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου».

Μια δημοσκόπηση αποκάλυψε ότι σχεδόν οι μισοί Βρετανοί πιστεύουν ότι Χάρι και Μέγκαν θα πρέπει να χάσουν τους βασιλικούς τίτλους τους. Το 42% μάλιστα θεωρεί ότι ο Χάρι δεν πρέπει να βρίσκεται πλέον στη γραμμή διαδοχής για την θέση του βασιλιά. Επίσης, το 50% σχεδόν, θεωρεί πως θα πρέπει να μην τους επιτραπεί η παρουσία στη στέψη.

Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι η επόμενη εβδομάδα, που αναμένονται τα επόμενα τρία επεισόδια, θα είναι «δηλητηριώδης». Ακολούθησαν οργισμένοι τίτλοι στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών ΜΜΕ. Στο τελευταίο επεισόδιο στο ντοκιμαντέρ του Netflix, προβλήθηκαν στιγμές από τον γάμο τους, την ρήξη στη σχέση της Μαρκλ με τον πατέρα της και τα περίφημα SMS όσο αυτός ήταν στο νοσοκομείο, αλλά και πηγές του Παλατιού που απέρριψαν τις καταγγελίες της Μέγκαν ότι οι σύμβουλοί της, της είπαν να μην καλέσει μία ανιψιά της στον γάμο με τον Χάρι.

Πάντως, πηγές κοντά στην βασιλική οικογένεια, τονίζουν πως αμφότεροι παραμένουν «αγαπητά μέλη» της και θα τους καλέσουν κανονικά στην στέψη του Καρόλου.

πηγή: DailyMail

