Κακοκαιρία “GAIA”: Η πυροσβεστική έλαβε πάνω από 150 κλήσεις

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τα προβλήματα που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι και οι καταιγίδες.



Συνολικά 158 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες, Σάββατο, μέχρι και σήμερα τις 17:30 το απόγευμα, λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχοπτώσεων, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΠΣ.

Οι κλήσεις αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων, στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

Στην Περιφέρεια Αττικής, 7 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου και 5 αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 5 κοπές δέντρων και 1 άντληση υδάτων.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 2 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου και 2 αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 7 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 5 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου και 1 άντληση υδάτων.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 39 κοπές δέντρων, 5 αντλήσεις υδάτων και 4 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα), 18 κοπές δέντρων και 2 αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 10 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 6 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

Στην Περιφέρεια Κρήτης, 5 κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 11 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 4 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου και 5 αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 5 κοπές δέντρων και 1 άντληση υδάτων.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

