Πολιτική

“Qatar gate” – Πάροκ στον ΑΝΤ1: Πώς η Ευα Καϊλή εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Κατάρ (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 ένας από τους εμπειρότερους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες και βαθύς γνώστης του σκανδάλου «Qatar gate».



Του Τάκη Σφυρή

Ένας από τους εμπειρότερους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες και βαθύς γνώστης του σκανδάλου, ο βρετανός Τζάκ Πάροκ, αποκαλύπτει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 πώς η Ευα Καϊλή, όπως λέει, εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Εμιράτου ακόμα και μετά την έναρξη του Μουντιάλ.

Ο Τζάκ Πάροκ είναι δημοσιογράφος και ανταποκριτής της Ντοϊτσε Βέλε στις Βρυξέλλες. Οι αποκαλύψεις του για το σκάνδαλο Qatar-Gate δείχνουν αυτό για το οποίο είναι βέβαιος. Ότι το σκάνδαλο είναι μια μόνο πτυχή της διαφθοράς που ίσως και να ενδημεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η υπόθεση Καϊλή είναι η πρώτη.

Ερώτηση: Πόσο αξιόπιστες είναι κατά την γνώμη σας οι πηγές που σας διαβεβαιώνουν ότι η Καϊλή ήταν στην Ντόχα την ημέρα της τελετής έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

Πάροκ: «Δεν ήμουν παρών αλλά γνωρίζω πλείστους ανθρώπους που μου επιβεβαίωσαν ότι η Καϊλή ήταν εκεί. Θα εκπλαγώ αν υπάρχουν αποδεικτικά ντοκουμέντα ότι βρισκόταν στο Κατάρ.»

Ερώτηση: Η Καϊλή ψήφισε υπέρ του Κατάρ σε μια επιτροπή του Κοινοβουλίου, της οποίας δεν ήταν μέλος. Πώς το επέτρεψαν τα άλλα μέλη της επιτροπής να το κάνει;

Πάροκ: «Της επιτρέπεται να το κάνει αυτό. Σε αφήνουν να ψηφίζεις για διάφορά ζητήματα. Υπάρχουν τρόποι για να μπαινοβγαίνεις σε επιτροπής, να υποκαθιστούν άλλους ευρωβουλευτές, να παρακάθονται σε επιτροπές, δεν είναι δηλαδή κάτι το ασυνήθιστο. Απλώς αυτό φανερώνει ότι για το συγκεκριμένο θέμα (απελευθέρωση βίζας) ήταν εκεί στην δεδομένη στιγμή.

Η διπλωματική αποστολή στο Κατάρ στην ΕΕ έχει εκδώσει ένα ανακοινωθέν που λέει ότι οι κατηγορίες/ υπόνοιες είναι αβάσιμες και παραπληροφορημένες. Ότι εργάζεται θεσμικά… Προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από το σκάνδαλο στην κορύφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιχειρούν να το σκεπάσουν όλο αυτό, ωστόσο το διερευνούν, ξέρουμε ότι το ερευνούν… Και δεν λένε τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Αύριο που συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πιάσει η κουβέντα φωτιά. Τίποτα από όσα έχω δει τα δέκα χρόνια που το καλύπτω.»

Ο Πάροκ θεωρεί ότι η Καϊλή και οι υπόλοιποι που ενδεχομένως να φανούν υπόλογοι για διαφθορά έγιναν πιόνια στην σκακιέρα των ανταγωνισμών που άνοιξαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χώρες του Κόλπου.

