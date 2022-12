Πολιτική

“Qatar gate”: Η Εύα Καϊλή στη φυλακή

Τέσσερις από τους έξι που βρίσκονταν υπό κράτηση για το σκάνδαλο στο Ευρωκοινοβούλιο συνελήφθησαν, σύμφωνα με ανακοίνωση των βελγικών αρχών.

Στη φυλακή κατηγορούμενη για διαφθορά είναι η Εύα Καϊλή, η οποία συνελήφθη, όπως μεταδίδει η εφημερίδα L’ Echo.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των βελγικών Αρχών, τις οποίες μεταδίδουν τα βελγικά Μέσα, δύο από τους έξι κατηγορούμενους για την εμπλοκή τους στο “Qatar gate” αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στην ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία Βρυξελλών, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα, τονίζει ότι συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά.

Η ανακοίνωση της βελγικής εισαγγελίας δεν αναφέρεται στην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όμως ο τίτλος της βελγικής εφημερίδας “l’echo” είναι:

«Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατηγορείται και κρατείται».

Σύμφωνα με τον βελγικό Τύπο, η έφοδος των Αρχών σε 16 σπίτια και γραφεία, έφερε κατηγορίες για 5 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι η Εύα Καϊλή, για «εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος».

Οι έρευνες, σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Βελγίου, “έβγαλαν” στο φως και 600.000 ευρώ, που υπήρχαν σε μετρητά, ενώ κατασχέθηκαν κινητά και υπολογιστές.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις έχουν επιφέρει πολιτικές αναταράξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αφότου η Εύα Καϊλη διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να την κατηγορεί ως «δούρειο ίππο και βραχίονα της ΝΔ στην Ευρωβουλή».

Από την πλευρά του, πάλι σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έστρεψε τα πυρά του προς τον κ. Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για περίσσιο θράσος και τονίζοντας ότι είχε πολυετή στενή σχέση με την κ. Καϊλή

Το βράδυ του Σαββάτου, η Ρομπέρτα Μετσόλα υπέγραψε την αναστολή όλων των αρμοδιοτήτων που είχαν ανατεθεί στην Εύα Καϊλή ως αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ επισπεύστηκαν οι διαδικασίες για την καθαίρεση της από το Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο ποινικολόγος Βασίλης Χειρδάρης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» τόνισε ότι εάν αποδειχθεί κακουργηματική κατηγορία, τότε προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 5 έως 15 χρόνια

Χθες «έπεσε» η προσωπική σελίδα της Εύας Καϊλή στο Facebook, ενώ δεν έχουν τέλος τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου για την πολύκροτη υπόθεση, με τη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» να κάνει λόγο για την «κορυφή του παγόβουνου».

