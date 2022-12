Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η Καϊλή ήταν “δούρειος ίππος” της ΝΔ

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την διαγραφή της ευρωβουλευτού, που κρατείται από την Αστυνομία για υπόθεση διαφθοράς. Τα βήματα της κρίσης στην σχέση τους, οι υποκλοπές και η “επόμενη ημέρα” των εθνικών εκλογών.

«Από τις 26 Ιουλίου και μετά υπήρξε μια εξέλιξη που με οδήγησε να πάρω μια απόφαση και να την συζητήσω στην ευρωομάδα των σοσιαλιστών. Από την πρώτη ώρα που πήγα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την καταγγελία μου μετά τον εντοπισμό του Predator, η κ. Καϊλή έκανε δήλωση πως αυτό είναι κάτι σύνηθες, ότι αυτό συμβαίνει συχνά και σε πολλούς, και στην ίδια και σε άλλους ευρωοβουλευτές ενώ κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ακόμη, ενημερώθηκα ότι στην Επιτροπή Pega της Ευρωβουλής που ασχολείται με τις υποκλοπές προσπαθούσε να υποβαθμίσει το θέμα και ότι επεδίωκε να μην συζητηθεί το θέμα αυτό στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1, ερωτηθείς για την Εύα Καϊλή και την διαγραφή της από το ΠΑΣΟΚ το βράδυ της Παρασκευής.

Η διαγραφή της ευρωβουλευτού, έγινε λίγες ώρες μετά την έρευνα για εμπλοκή της σε υπόθεση διαφθοράς και ειδικότερα χρηματισμού από το Κατάρ για προώθηση των θέσεων του Εεμιράτου. Η κ. Καϊλή κρατήθηκε όλη την νύχτα στην Αστυνομία και ανακρίνεται για την υπόθεση για την οποία έχει συλληφθεί ο σύντροφος της, ενώ πληροφορίες βελγικών ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο πατέρας της βρέθηκε στο σπίτι της να έχει τσάντες με μετρητά που προσπαθούσε να κρύψει.

Σε ότι αφορά την κλιμάκωση της κρίσης στις σχέσεις της κ. Καϊλή με τον ίδιο και με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδορυλάκης είπε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ότι, εκτός από το θέμα των υποκλοπών, «την ενημερώσαμε να δηλώσει αποχή στις εκλογές για τον Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ψήφισε τον υποψήφιο του ΕΛΚ».

«Δεν είμαι δικαστής. Από την προηγούμενη εβδομάδα με ξένισε η αναφορά στο Κατάρ και πήρα δημοσίως αποστάσεις από τις θέσεις της. Επί της ουσίας δεν ξέρω που θα πάει αυτή η υπόθεση. Χθες βράδυ πήρα την απόφαση αυτή για να προστατεύσω την παράταξη. Η διαγραφή έγινε για πολιτικούς λόγους. Το ποτήρι δεν είναι μισογεμάτο, έχει ξεχειλίσει. Άλλοι θα πουν ότι καθυστερήσαμε, άλλοι θα πουν ότι βιαστήκαμε. Σας λέω λοιπόν πως ήδη από τον Σεπτέμβριο είχα ενημερώσει το προεδρείο των Ευρωσοσοσιαλιστών πως δεν θα ήταν στα ψηφοδέλτια ξανά η κ. Καϊλή», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμπλήρωσε ότι «το σύστημα εξουσία της ΝΔ χρησιμοποιούσε ως “δούρειο ίππο” την κ. Καϊλή. Είχε τις ίδιες αγωνίες με τους ευρωβουλευτές της ΝΔ για τις υποκλοπές και την επιτροπή Pega».

Ερωτηθείς εάν υπήρξε κάποια συνάντηση ή επαφή του με την κ. Καϊλή το τελευταίο διάστημα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής είπε ότι «η μόνη συνομιλία, που έγινε με πρωτοβουλία της, ήταν πριν από μία εβδομάδα, παρουσία και άλλων στην Ευρωβουλή. Μου είπε ότι “κακώς με άδειασες για την υπόθεση του Κατάρ, γιατί άλλα είπα και άλλα γράφουν οι εφημερίδες” και της είπα “συγγνώμη αλλά υπάρχει βίντεο και υπάρχει μετάφραση της ομιλίας”».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσέθεσε πως «Δεν είμαι δικαστήριο. Εγώ πήρα μια πολιτική απόφαση. Δεν μπορεί κάποιοι να εκθέτουν την παράταξη μας με παιχνίδια “δούρειου ίππου”»

«Τα χθεσινά τα έμαθα όταν τα έγραψαν τα βελγικά sites. Η απόφαση πάρθηκε με πολιτικούς όρους. Ακόμη και αν δεν είχε συμβεί αυτό με την έρευνα των Αρχών… Είχα ενημερώσει στις 26 Σεπτεμβρίου το προεδρείο των Ευρωσοσιαλιστών ότι δεν θα είναι στα επόμενα ψηφοδέλτια η κ. Καιλή. Το χθεσινό απλώς ξεχείλισε το ποτήρι», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνέχισε λέγοντας ότι «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απίστευτο θράσος. Έκανε ότι μπορούσε μέσω των ευρωβουλευτών της και της κ. Καϊλή για να υποβαθμιστεί το θέμα των υποκλοπών, με δημόσιες δηλώσεις και παρεμβάσεις. Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός ή είναι δημοσιογράφος και σχολιαστής της επικαιρότητας; Δεν ήξερε για τις εξαγωγές του Predator; Δεν ήξερε για τις παρακολουθήσεις και για την δική μου;».

«Εγώ δεν μέτρησα το πολιτικό κόστος. Εγώ δεν καλύπτω κανέναν όπως κάνει ο κ. Μητσοτάκης με τον ανιψιό του και ο κ. Τσίπρας με τον κ. Παππά. Αν υπάρχει μια εγκληματική ενέργεια είναι προφανές ότι το Κράτος πρέπει να λειτουργήσει θεσμικά προκειμένου να το σταματήσει. Δεν μπορεί να γίνεται προσπάθεια να αμπαλάρουμε μαζί την παρακολούθηση ενός ευρωβουλευτή και πολιτικού αρχηγού με την έρευνα για την κ. Καϊλή», επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς σχετικά επανέλαβε ότι ακόμη δεν έχει μάθει γιατί τον παρακολουθούσαν, λέγοντας «αν ξέρει ο κ. Μητσοτάκης ας το πει δημοσίως. Πήγα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πήγα στην ΑΔΑΕ για να μάθω εγώ και όλος ο ελληνικός λαός τι έχει συμβεί. “Στο αυτί”, για να μην μπορώ να αξιοποιήσω τίποτα νομικά, για να μην καταδικαστούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ και του Μαξίμου, εγώ δεν θα ενημερωθώ. Όποιος νομίζει ότι έχει ίχνη ή στοιχεία παρακολούθησης να πάει στην Δικαιοσύνη. Δεν θα παίξω κανένα παιχνίδι κανενός παρακρατικού μηχανισμού ούτε της ΝΔ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανα ότι έπρεπε να κάνω».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο θέμα του τραυματισμού του ανήλικου Ρομά από τα πυρά αστυνομικού στην διάρκεια καταδίωξης, λέγοντας ότι «η χώρα μας μπορεί να έχει και ασφάλεια και τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτά πάνε μαζί. Δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχώς πρέπει να διχαζόμαστε, επειδή δύο κόμματα εκμεταλλεύονται πολιτικά τις καταστάσεις…».

Αναφερόμενος στην οικονομία και την ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ότι «αν συγκρίνουμε μισθούς και κόστος ζωής στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ κακή θέση, γιατί έχουμε από τις πιο μικρούς μισθούς και καλούμαστε να πληρώνουμε ακριβά τα προϊόντα».

Ακόμη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για κοινωνική στέγαση που θα παρουσιάσει τις επόμενες ώρες, λέγοντας ότι σε αυτό θα προβλέπεται ότι Κράτος και Δήμοι θα παίρνουν κλειστές κατοικίες, θα κάνουν επιδότηση ανακατασκευής τους και με χαμηλά ενοίκια θα προσφέρουν προσιτές κατοικίες σε οικογένειες και νέα ζευγάρια.

Σχετικά με τις εθνικές εκλογές και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες για κυβέρνηση συνασπισμού, ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση προς την Κυβέρνηση και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «δεν έγινε ούτε μια αυτοκριτική του κ. Τσίπρα για την διακυβέρνηση του» και ότι «Ο κόσμος φοβάται να μην επιστρέψει ο κ. Τσίπρας».

«Εμείς του δίνουμε (ενν. του λαού) την ευκαιρία να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και να έχει μια κυβέρνηση με κορμό την σοσιαλδημοκρατία. Εμείς θέλουμε ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή και σταθερότητα. Αν ο λαός μας δώσει ισχυρή εντολή την πρώτη Κυριακή και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ καταβαραθρωθούν ούτε η ΝΔ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα διακινδυνεύσει να τσαλακωθεί», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

