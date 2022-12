Κοινωνία

“Κιβωτός ” - Μιχαηλίδου: τα περισσότερα παιδιά δεν πήγαιναν στο Λύκειο… για να δουλεύουν

Τι είπε η Υφυπ. Κοινωνικών Υποθέσεων για “φοβισμένα παιδιά” και για ελλιπείς ελέγχους στο παρελθόν. Τι ανέφερε για τους Ρομά και την άρνηση συμμετοχής τους σε προγράμματα ενσωμάτωσης.

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» ήταν το Σάββατο η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε για την «Κιβωτό του Κόσμου» αλλά και την προσπάθεια ενσωμάτωσης των Ρομά στο κοινωνικό σύνολο.

Σχετικά με τις εξελίξεις στην «Κιβωτό του Κόσμου», η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι στελέχη της νέας διοίκησης έχει επισκεφθεί όλα τα παραρτήματα και τις δομές (πέραν της κεντρικής στον Κολωνό) σε Βόλο, Χίο, Καλαμάτα και Πωγωνιανή και ότι «υπάρχει νέα κατάσταση» ως προς τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτές

Η Δόμνα Μιχαηλίδου μετέφερε ότι «όπως μας λέει η νέα διοίκηση «τα παιδιά είναι φοβισμένα».

«Τα παιδιά φαίνεται πως δεν ήταν απολύτως ασφαλή», είπε η Υφυπουργός, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρχε πρόβλεψη ούτε για τα βασικά, όπως το να πηγαίνουν σχολείο! Τα περισσότερα παιδιά «ηλικίας Λυκείου» δεν πήγαιναν στο σχολείο. Υπάρχουν καταγγελίες ότι αυτό γινόταν για να δουλεύουν».

«Το Δημόσιο δεν τα ήξερε αυτά, γιατί μέχρι πριν από 1,5 χρόνο δεν υπήρχε πλαίσιο λειτουργίας των δομών παιδικής προστασίας και δεν υπήρχαν έλεγχοι», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, λέγοντας ακόμη πως «το Δημόσιο έχει δομές για παιδιά, που μάλιστα εκπληρώνουν τις 3 στις 4 αποϊδρυματοποιήσεις παιδιών, οι οποίες από τα άλλα ιδρύματα προφανώς δεν προωθούνταν όπως έπρεπε».

Σε ότι αφορά την υπόθεση με τον πυροβολισμό από αστυνομικό και τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου Ρομά στην διάρκεια καταδίωξης, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι «μας έχει σοκάρει όλους», ενώ με αφορμή και τις αντιδράσεις από κοινότητες Ρομά ανά την Ελλάδα, είπε ότι «μας νοιάζει το σχέδιο ενσωμάτωσής τους, όμως υπάρχει δυσκολία από τους ίδιους τους Ρομά».

Από την πλευρά του, ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σπήλιος Κρικέτος, κληθείς να σχολιάσει το ηχητικό ντοκουμέντο που αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, με την συνομιλία των αστυνομικών με το κέντρο της Άμεσης Δράσης, μετά από τον πυροβολισμό, είπε ότι «υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το πώς έγινε το γεγονός», ενώ τόνισε ότι «υπάρχουν σταθερές διαταγές και οδηγίες για τις καταδιώξεις».

