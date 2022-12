Κοινωνία

16χρονος - Αποκλειστικό ΑΝΤ1: το ηχητικό ντοκουμέντο με το Κέντρο Επιχειρήσεων (βίντεο)

Το ηχητικό ντοκουμέντο, με την επικοινωνία των αστυνομικών με το Κέντρο Επιχειρήσεων το βράδυ της αιματηρής καταδίωξης αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1.

Των Λίλιαν Τσουρλή, Μανόλη Ασαριώτη και Βαγγέλη Κοκολάκου

Το ηχητικό ντοκουμέντο από τους διαλόγους των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της αιματηρής καταδίωξης, αποκάλυψε απόψε ο ΑΝΤ1.

Η στιγμή που ξεχωρίζει είναι εκείνη που το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώνεται για τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Η ώρα είναι ένα δευτερόλεπτο πριν τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν ο κόβεται η απόδειξη βενζίνης για τον 16χρονο.

Μπαίνει στο αυτοκίνητο, πατάει γκάζι και εξαφανίζεται, οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ ειναι στο σήμειο, ξεκινούν την καταδίωξη και αμέσως κάνουν την πρώτη κλήση στο κέντρο...

Και ενώ ενημερώνουν για την καταδίωξη αγροτικού οχήματος με ένα άτομο, το σήμα χάνεται. Το κέντρο δίνει εντολή στην ΟΠΚΕ να συνδράμει και αμέσως γίνεται γνωστό οτι το αυτοκίνητο έχει προσκρούσει σε κατάστημα... Αρκετά λεπτά μετά όπως θα ακούσετε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, μιλούν για τραυματισμό χωρίς επικοινωνία με το θύμα.

ΩΡΑ ΚΛΗΣΗΣ 01.30.24

ΚΕΝΤΡΟ-Το όχημα ασφαλίζεται εκει ή όχι;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-Όχι είναι τρακαρισμένο. Όχι. Οι πόρτες ανοιχτές.

ΚΕΝΤΡΟ-Αυτός μιλάει, συνεννοείται πριν φύγει; Έφυγε;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ- Όχι…όχι…όχι…

ΚΕΝΤΡΟ-Δεν συνεννοείται;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-Τώρα μόλις έφυγε το ασθενοφόρο.

ΚΕΝΤΡΟ-Ναι…για το τι θα κάνουμε με το όχημα αυτό λέω εγώ….

Με καθυστέρηση η ενημέρωση στο Κέντρο

Το Κέντρο προσπερνά τον τραυματισμό αφού έχει φτάσει ασθενοφόρο και εξακολουθεί να ρωτά συνεχώς για το όχημα, ενώ ξαφνικά στη 1 και 30 μετά τα μεσάνυχτα, μέσω τηλεφώνου γίνεται λόγος για πυροβολισμό, δεν χρησιμοποιούν τον ασύρματο ούτε για την απόπειρα εμβολισμού αλλα ούτε για τους πυροβολισμούς.

Οι διάλογοι από το ηχητικό με το κέντρο:

ΚΕΝΤΡΟ-Εσείς όταν πάτε Κορδελιό για την προανάκριση για την απείθεια κι αυτά, για το περιστατικό για τις καταθέσεις… Τώρα το όχημα τι θα κάνουμε…Το όχημα κλειδώνεται, δεν κλειδώνεται;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-Το όχημα δεν κλειδώνεται, όχι . Συνάδελφε με ακούς;

ΚΕΝΤΡΟ-Ναι…

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ--Τώρα με λέει ο συνάδελφος ότι πυροβόλησε…ότι μάλλον είναι από τον πυροβολισμό τραυματισμένος.

ΚΕΝΤΡΟ-Ποιον πυροβ…τι πυροβολισμό; Είχε πυροβολισμούς;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ---Ο συνάδελφος με είπε τώρα από την άλλη μηχανή.

ΚΕΝΤΡΟ-Πυροβόλησε συνάδελφος; Δικός μας;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-Ναι ..ναι…

Εδω επικρατεί το απόλυτο σοκ με τον αστυνομικό στο κέντρο να κάνει μια μεγάλη παύση μέχρι να κάνει την καθοριστική ερώτηση:

ΚΕΝΤΡΟ-Που είναι τραυματισμένος, στο κεφάλι;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-Στο κεφάλι ναι…

ΚΕΝΤΡΟ-Ο.Κ….Δώσε μου μισό λεπτό λίγο…

