“Κιβωτός” - 19χρονος στο “Πρωινό”: Είχα σαν Θεό αυτόν που ασέλγησε πάνω μου (βίντεο)

Αποκλειστική συνέντευξη του 19χρονου που κατήγγειλε υψηλόβαθμο στέλεχος της “ΚτΚ” για σεξουαλική παρενόχληση. Τι είπε για την εμπιστοσύνη στους άνδρες και τα παιδιά που ήταν υπηρέτες του π. Αντωνίου.

Αποκλειστική συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» έδωσε ο 19χρονος, η καταγγελία του οποίου για σεξουαλική παρενόχληση από υψηλόβαθμο στέλεχος της «Κιβωτού του Κόσμου» ήταν το έναυσμα για να ξετυλιχθεί το γαϊτανάκι των μαρτυριών και των καταγγελιών για την δομή.

Ο 19χρονος, μία ημέρα μετά την συνέντευξη της μητέρας του, αναφέρθηκε στην συστολή που είχε μέχρι να κάνει την καταγγελία επισήμως και την παρότρυνση από άτομα του περιβάλλοντος του να μιλήσει για να βοηθήσει άλλα παιδιά που φιλοξενούνται στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Αναφερόμενος στο υψηλόβαθμο στέλεχος της «Κιβωτού του Κόσμου» το οποίο κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση, με θώπευση των γεννητικών οργάνων του, ο 19χρονοςς είπε ότι «είχα σαν Θεό μου αυτόν που ασέλγησε σε βάρος μου», ενώ σημείωσε ότι άργησε πολύ στην ζωή του να εμπιστευτεί τους άνδρες.

Ο 19χρονος είπε ακόμη ότι ένα «πρωτοπαλίκαρο» του πατρός Αντωνίου τον χτύπησε στην μέση του δρόμου, αφού είχε κάνει την καταγγελία του και αποκάλυψε πως τον τελευταίο μήνα δεν μένει στο σπίτι με την μητέρα του, αλλά φιλοξενείται σε φιλικά σπίτια.

Ακόμη, αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του ότι αρκετά παιδιά, μεταξύ των οποίων ο ίδιος, υπηρετούσαν τον πατέρα Αντώνιο, λέγοντας ενδεικτικά ότι «ακόμη και τα πρωτοπαλίκαρα του του φορούσαν τα παπούτσια».





