Πολιτική

Οικονόμου για Καϊλή: ο Ανδρουλάκης ξεπερνά κάθε όριο θράσους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Κυβ. Εκπρόσωπος για την ελεγχόμενη ευρωβουλευτή, την συνεργασία της με τον Προέδρο του ΠΑΣΟΚ και την στάση του κ. Ανδρουλάκη. Τι απάντησε για υποκλοπές και μέτρα στήριξης.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ήταν την Κυριακή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος ρωτήθηκε για την υπόθεση της Εύας Καϊλή, την επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΝΔ και στην Κυβέρνηση, τις υποκλοπές, αλλά και τα μέτρα στήριξης πολιτειών και επιχειρήσεων έναντι των ανατιμήσεων που έφερε η ενεργειακή κρίση.

Εξαπολύοντας νέα πυρά για όσα είπε 24 ώρες νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο «Στούντιο με Θέα», ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι «είναι πέρα και έξω από κάθε λογική, ξεπερνά κάθε όριο θράσους που θα μπορούσε να έχει κανένας» οι ισχυρισμοί του κ. Ανδρουλάκη πως «η Εύα Καϊλή ήταν “δούρειος ίππος” της ΝΔ».

«Θα δούμε που θα καταλήξει η υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση αφορά ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ένα στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής, στέλεχος των Ευρωσοσιαλιστών που από το 2014 έχει κινηθεί πολύ στενά πολιτικά με τον κ. Ανδρουλάκη», είπε ο κ. Οικονόμου.

Προσέθεσε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης είναι σε δύσκολη θέση, αλλά για να το ξεπεράσει, ο τρόπος δεν είναι να κατασκευάζεις παρανοϊκά πράγματα. Συμπορεύονται από το 2014, όταν ο κ. Ανδρουλάκης ήταν απέναντι στην Φώφη Γεννηματά, η κ. Καϊλή το στήριξε», ενώ δηκτικά σημείωσε ότι «δεν είναι ο πιο σωστός τρόπος να διαγράφεις αναρτήσεις στου στα κοινωνικά δίκτυα».

Ακόμη, ο κ. Οικονόμου επιτέθηκε στον κ. Ανδρουλάκη για τις αναφορές του σχετικά με το πολιτικό μέλλον της κ. Καϊλή, λέγοντας «δεν είπε όταν έκανε ο κ. Ανδρουλάκης την δήλωση για το Κατάρ, ότι δεν θα είναι υποψήφια ξανά η κ. Καϊλή, το είπε χθες στην εκπομπή σας».

«Μην τρελαθούμε κιόλας, δεν έχουμε πάθει λοβοτομή. Μας φέρνουν στο μυαλό τις κακές στιγμές του παρελθόντος της παράταξης, αυτή είναι η αλήθεια. Θα ήταν άδικο να πούμε ότι η συμπεριφορά 1 ή 2 ατόμων βαρύνει τους πάντες. Εδώ όμως ελέγχεται ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που ήταν στενή συνεργάτιδα του κ. Ανδρουλάκη από χρόνια» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς εάν υπήρξε κάποια επαφή της κυβερνώσας παράταξης με την Εύα Καϊλή, ο κ. Οικονόμου απάντησε ότι «δεν υπήρξε κάποια επικοινωνία από όσο γνωρίζω, εάν υπήρχε θα ήταν ως εκ του ρόλους της ως Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπήρχε η οποιαδήποτε σχέση ή σύμπλευση με την Κ. Καϊλή, η οποία ήταν μέλος μιας ευρωομάδας που ήταν αντίπαλος της ευρωομάδας στην οποία ανήκει η ΝΔ. Είναι για γέλια και για κλάματα ο ισχυρισμός ότι υπάρχει εμπλοκή της ΝΔ σε όλο αυτό ούτε για μικρά παιδιά δεν είναι ότι διαγράφουμε αναρτήσεις παλιές».

Σχετικά με τις υποκλοπές και τις παράνομες παρακολούθησεις, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε «όλοι μας θα μάθουμε τι έγινε, γιατί είναι σε εξέλιξη η ανοικτή διερεύνηση από την Δικαιοσύνη, που όλοι οφείλουμε να εμπιστευόμαστε και την οποία η Κυβέρνηση βοηθάει στην έρευνα με κάθε τρόπο. Πρώτοι εμείς δεν θέλουμε να μείνει καμία σκιά στην υπόθεση», ενώ προσέθεσε ότι οι παθογένειες που εντοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίστηκαν με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Παρασκευή.

Αναφορικά με το νέο δημοσίευμα που αναφέρεται σε παρακολούθηση του Κωστή Χατζηδάκη, σε συνέχεια δημοσιευμάτων του τελευταίου διμήνου για τις υποκλοπές, ο κ. Οικονόμου είπε ότι «όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα, οφείλει να τα ερευνήσει η δικαιοσύνη. Υπάρχει ένας μηχανισμός, μια μεθοδολογία που εξελίσσεται εδώ και 4-5 εβδομάδες: βγαίνει ένα δημοσίευμα, καταθέτει ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει άλλο δημοσίευμα, καταθέτει ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιχειρείται να υπονοηθεί ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή για παρακολουθήσεις υπουργών του ή για ανθρώπους που συμπορεύτηκαν και μαζί αντιμετώπισαν επιτυχημένα κρίσεις του προηγούμενου διαστήματος. Αυτό είναι πέρα για πέρα αβάσιμο. Σκεφθείτε εάν αντέδρασε έτσι στην περίπτωση Ανδρουλάκη, τι θα έκανε ο Πρωθυπουργός εάν γνώριζε ότι υπήρχε κάτι τέτοιο».

Σε ότι αφορά τα οικονομικά και το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα μέτρα ενίσχυσης, ο κ. Οικονόμου είπε ότι «αυτό το διάστημα έχουμε ενεργοποίηση όλων των μέτρων στήριξης που έχουν αποφασιστεί το προηγούμενο διάστημα. Κάθε δυνατότητα που υπάρχει αξιοποιείται προς όφελος του πολίτη. Με μια σειρά από προσπάθειες έχουμε τιθασεύσει, έχουμε περιορίσει την ακρίβεια, πχ. με το καλάθι του νοικοκυριού, με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα καύσιμα κίνησης».

«Έχει φύγει από την ατζέντα τελείως η συζήτηση για τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας στα σπίτια. Αυτό έχει φύγει από την συζήτηση, για να έχουμε μια αίσθηση, όλα αυτά έγιναν γιατί η οικονομία είχε τους πόρους και η Κυβέρνηση είχε τον σωστό σχεδιασμό. Η κυβέρνηση δεν χειρίζεται επικοινωνιακά τα πράγματα αυτά, ό,τι δυνατότητα υπάρχει αξιοποιείται προς όφελος των πολιτών, όπως προσφάτως το επίδομα για τους ένστολους της Αστυνομίας και τα ενοίκια επαγγελματικής μίσθωσης. Όσο διαρκεί η κρίση της ακρίβειας, η Κυβέρνηση θα στηρίζει τους πολίτες, ασχέτως εάν υπάρχει η βοήθεια από την ΕΕ», σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.





Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Gaia” - Παξοί: Πέθανε γυναίκα με εγκεφαλικό λόγω καθυστέρησης στην μεταφορά της

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο (εικόνες)

Λαμία: Γέννησε στο σπίτι της με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ