Πολιτική

Υποκλοπές: Πολιτική κόντρα μετά από δημοσίευμα για παρακολούθηση Χατζηδάκη από την ΕΥΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento. Η απάντηση Οικονόμου και η δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη.



«H κυβέρνηση, από τον περασμένο Αύγουστο κιόλας, έχει αναλάβει δραστικές πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ριζική αντιμετώπιση τόσο των λογισμικών παρακολούθησης όσο και των συστημικών προβλημάτων στη λειτουργία της ΕΥΠ. Η ελληνική Δικαιοσύνη προχωρά τη διερεύνηση, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και των όσων σχετικών αναφέρονται σε αυτήν, με την αμέριστη συνδρομή των κρατικών αρχών, ώστε να διαλευκανθεί κάθε πτυχή, ακόμα και το εάν στο εσωτερικό της ΕΥΠ αναπτύχθηκαν δραστηριότητες εκτός πλαισίου», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

«Από τη στιγμή, πάντως, που ο πρωθυπουργός αντέδρασε, με το γνωστό τρόπο, στην περίπτωση της νόμιμης επισύνδεσης του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, είναι αδιανόητο να υπονοείται ότι τελούσε σε γνώση του ή, πολύ περισσότερο, ότι είχε δώσει εντολή να παρακολουθούνται άνθρωποι που συμπορεύεται μαζί τους επί δεκαετίες ή και κρατικοί αξιωματούχοι, μαζί με τους οποίους αντιμετώπισε επιτυχώς μείζονα ζητήματα για την πατρίδα. Κομβικό σκέλος της υπόθεσης αυτής είναι και η ύπαρξη ρυπαρών δικτύων, τα οποία συνεργάζονται με συγκεκριμένα ΜΜΕ, διοχετεύοντάς τους υλικό που μένει να αποδειχθεί ο βαθμός αληθείας του. Ο σκοπός αυτών των κυκλωμάτων είναι η μετατροπή της δημόσιας ζωής σε βούρκο και η επιστροφή σε αλήστου μνήμης εποχές, όταν η πολιτική στην Ελλάδα κινούνταν στο ρυθμό "κασετών"», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και υπογράμμισε: «Η αλλαγή στην ηγεσία της ΕΥΠ και η ψήφιση σύγχρονης νομοθεσίας αποσκοπούν στο να θεραπεύσουν πληγές του παρελθόντος και να ενισχύσουν την Υπηρεσία στην επιτέλεση του κρίσιμου εθνικού της ρόλου. Η Ελληνική Δημοκρατία διαθέτει θεσμούς, νόμους και αρχές που θα φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πολιτικά στον προηγούμενο αιώνα και δεν θα ανακοπεί η πορεία προόδου και αναβάθμισης της. Το συλλογικό και το πατριωτικό δεν θα υποταχθούν σε καμία επιδίωξη άλλου είδους, από όπου κι αν προέρχεται».

ΣΥΡΙΖΑ: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο πρωθυπουργός θα είχε ήδη παραιτηθεί

«Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μετά τα στοιχεία για παρακολούθηση υπουργού από την ΕΥΠ και τα ψέματα Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός θα είχε ήδη παραιτηθεί», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ανακοίνωσή του απαντώντας στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento σχετικά «με την παρακολούθηση του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη από την ΕΥΠ».

«Μέχρι προχθές είμασταν συκοφάντες και έπρεπε να ντρεπόμαστε. Σήμερα που αποκαλύπτεται ότι ο κ. Χατζηδάκης ήταν επί τουλάχιστον έναν χρόνο ο στόχος 5046c της ΕΥΠ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν καταγγέλλει συκοφαντίες, Αισώπους και ψεύτικες λίστες, αλλά "ρυπαρά δίκτυα που δίνουν στοιχεία και διοχετεύουν υλικό"», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθως υποστηρίζει: «πρόκειται για την πρώτη, έστω και δειλή, αποδοχή της ενοχής της κυβέρνησης για την παρακολούθηση από την ΕΥΠ εκτός των κ.κ. Κουκάκη και Ανδρουλάκη, και του κ. Χατζηδάκη. Τελευταία γραμμή άμυνας, ότι ο κ. Μητσοτάκης δήθεν δεν ήξερε, αλλά κάποια κακόβουλα κυκλώματα στην ΕΥΠ, όπου ο ίδιος προΐσταται, αυτονομήθηκαν και παρανομούν. Η υποτιθέμενη απόδειξη ότι δεν έχει σχέση είναι ο γνωστός τρόπος που αντέδρασε. Όχι ο τρόπος που επί τέσσερις μήνες κρύβεται πίσω από το απόρρητο, παρανομεί και συγκαλύπτει, ούτε ο τρόπος που διάλεξε προχθές να αποδράσει από τη Βουλή χωρίς να δώσει απαντήσεις στον Αρχηγό της Αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Κλείνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή φιλελεύθερη δημοκρατία ο κ. Οικονόμου σήμερα, μαζί με τη παραδοχή της εκτροπής θα ανακοίνωνε και την παραίτηση του πρωθυπουργού. Στην Ελλάδα όμως έχει το θράσος να κλείνει την ανακοίνωσή του με νουθεσίες για το πατριωτικό καλό και την πορεία προόδου που δεν θα ανακοπεί. Λίγη ντροπή δεν θα έβλαπτε».

Για «συνειδητά ψέματα» κατηγόρησε νωρίτερα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento στο οποίο γίνεται λόγος για παρακολούθηση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και ρωτά «ποιοι ήταν οι λόγοι της παρακολούθησής του».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Τα αποδεικτικά στοιχεία που αποκαλύπτει το Documento για την παρακολούθηση του κ. Χατζηδάκη από την ΕΥΠ, εξηγούν για ποιο λόγο ο κ. Μητσοτάκης το έβαλε στα πόδια για να μην απαντήσει στη Βουλή στο απλό ερώτημα του κ. Τσίπρα αν η ΕΥΠ παρακολουθούσε τον κ. Χατζηδάκη και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ κ. Φλώρο. Σήμερα αποδεικνύεται η αξιοπιστία Μητσοτάκη. Δεν έπαιζε απλά θέατρο όταν έκανε και τον θιγμένο λέγοντας πως "είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό της κυβέρνησης; Ντροπή σας, μόνο που το υπονοείτε", αλλά έλεγε συνειδητά ψέματα στους πολιτικούς του αντιπάλους, τους υπουργούς και τους βουλευτές του και στον ελληνικό λαό».

Συνεχίζοντας κατηγορεί τον πρωθυπουργό: «Ο κ. Μητσοτάκης, αφού από τις 8 Ιουλίου του 2019, την πρώτη μέρα δηλαδή διακυβέρνησής του, πήρε την ΕΥΠ στο γραφείο του, έκανε αυτό που οι κ. Σαμαράς και Καραμανλής χαρακτήρισαν "αδιανόητο" και "δημοκρατική εκτροπή": Έβαλε να παρακολουθούν για τουλάχιστον έναν χρόνο τον τότε υπουργό Ενέργειας και Αντιπρόεδρο της ΝΔ, ο οποίος εντελώς συμπωματικά βρισκόταν υπό παρακολούθηση και από το κακόβουλο λογισμικό Predator, όπως και οι Ανδρουλάκης και Κουκάκης».

Καταλήγοντας ρωτά: «Τα ερωτήματα που πλέον καλείται να απαντήσει είναι απλά:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφάλειας για τους οποίους έδωσε εντολή παρακολούθησης του κ. Χατζηδάκη;

2. Απειλούσε ο κ. Χατζηδάκης την εθνική ασφάλεια ή μήπως απειλούσε τα ιδιοτελή συμφέροντα του Μαξίμου με τους χειρισμούς του που αφορούσαν σε επιχειρηματικά projects στο χώρο της ενέργειας; Περιμένουμε απαντήσεις».

Χατζηδάκης: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα ο Πρωθυπουργός να εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζηδάκης σε σχέση με το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documentο για την ανάμειξη του ονόματός του σε παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ δήλωσε:



«Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και με τιμά με τη φιλία του τόσα χρόνια, υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία. Το υπογραμμίζω για μια ακόμα φορά ! Άλλωστε και οι τρεις πρωθυπουργοί με τους οποίους έχω συνεργαστεί ήταν πάντοτε ενήμεροι για όλες τις μείζονες αποφάσεις στα Υπουργεία που κατά καιρούς έχω υπηρετήσει. Οι πολιτικές μου επιλογές ήταν σαφείς και γνωστές τόσο στους ίδιους όσο και στους Έλληνες πολίτες. Η όλη υπόθεση ωστόσο που απασχολεί τον δημόσιο βίο από τον Αύγουστο δεν παύει να είναι δυσώδης. Η ακατάσχετη σεναριολογία και ονοματολογία, η απίστευτη πολιτική εμπάθεια και οι απροκάλυπτες σκοπιμότητες επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι, πέρα από τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα παράνομα λογισμικά και να θέτει σε νέες και χωρίς παθογένειες βάσεις την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση των σχετικών ενεργειών της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη οφείλει να αντιμετωπίσει το όλο αυτό ζήτημα γρήγορα και σφαιρικά, οδηγώντας στην τιμωρία όλους όσους καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχουν παρανομήσει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι θέμα Δημοκρατίας!»





Ειδήσεις σήμερα:

Εύα Καϊλή: Τι γράφουν διεθνή ΜΜΕ μετά τις αποκαλύψεις για σκάνδαλο διαφθοράς

“Κιβωτός ” - Μιχαηλίδου: τα περισσότερα παιδιά δεν πήγαιναν στο Λύκειο… για να δουλεύουν

Μουντιάλ 2022 - Γερμανία: Ο Νόϊερ έσπασε το πόδι του