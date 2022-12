Πολιτική

Οικονόμου: Ανδρουλάκης - Καϊλή είχαν στενή σχέση, αδιανόητες οι μομφές για την ΝΔ

Αιχμηρή απάντηση του Μαξίμου στην συνέντευξη Ανδρουλάκη στον ΑΝΤ1. Τι λέει ο Κυβ. Εκπρόσωπος για διαγραφή παλιών αναρτήσεων, την διαγραφή και την έρευνα για διαφθορά στους Ευρωσοσιαλιστές.

«Με πολιτικό θράσος που ξεπερνά κάθε όριο, ο κ. Ανδρουλάκης επιχειρεί να μεταθέσει ένα ηθικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα της παράταξής του. Είναι αδιανόητο να υποστηρίζει ότι οι αποκαλύψεις για την κ. Εύα Καϊλή, μια ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, δεν βαρύνουν -με την όποια ηθική, πολιτική και νομική σκιά- τον ίδιον και το κόμμα του, αλλά τη ΝΔ!», αναφέρει σε δήλωση του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για όσα είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι η Εύα Καϊλή λειτουργούσε ως «βραχιονας και “δούρειος ίππος” της ΝΔ».

Όπως προσθέτει ο Γιάννης Οικονόμου, «δεν γνωρίζουμε εάν ο κ. Ανδρουλάκης είχε αποφασίσει από τον Σεπτέμβριο - όπως δηλώνει τώρα - να μην εντάξει την κ. Καϊλή στο ευρωψηφοδέλτιο των εκλογών του 2024, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν το είπε τον Σεπτέμβριο, αλλά μόλις σήμερα, μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις και την έρευνα για ένα μείζον σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει τους Ευρωσοσιαλιστές: την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκει ο ίδιος και το κόμμα του».

«Ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται πράγματι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίαις και δεν μπορεί να παριστάνει ούτε τον Πόντιο Πιλάτο, ούτε τον κήνσορα περί πολιτικής ηθικής. Όταν μάλιστα οι αποκαλύψεις αυτές φέρνουν στην μνήμη όλων μας τις πλέον κακές στιγμές του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν στη φυλακή κορυφαία στελέχη του. Δεν έχουμε υποστεί λοβοτομή σε αυτόν τον τόπο. Αρκετά πια με την υποκρισία», αναφέρει δηκτικά ο κ. Οικονόμου.

Συνεχίζοντας την αντεπίθεση στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δηλώνει ότι «Η υπόθεση της κας Καϊλή είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και την τελική της κατάληξη δεν την γνωρίζουμε. Εκείνο όμως που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε επί πολλά χρόνια στενά συνδεδεμένη πολιτικά με τον κ. Ανδρουλάκη. Συνεργάζονται από το 2014, οπότε εξελέγησαν κι οι δυο τους ευρωβουλευτές. Υπήρξαν στενοί πολιτικοί φίλοι. Συμπορεύτηκαν ακόμη και στο εσωκομματικό πεδίο, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης διεκδίκησε την ηγεσία κόντρα στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Κατανοούμε τη δύσκολη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά του συνιστούμε ψυχραιμία. Η τακτική της λάσπης και η στρατηγική του να γίνει παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα του λύσει το σοβαρό πολιτικό του πρόβλημα. Ούτε η διαγραφή παλαιότερων αναρτήσεών του στα κοινωνικά δίκτυα»

«Βρέθηκαν τσάντες με χρήματα στο σπίτι της κας Καϊλή και ο κος Ανδρουλάκης κάνει επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας : «εγώ δεν καλύπτω κανέναν». Τι άλλο θα έπρεπε να γίνει μπας και ανακαλύψει το Δούρειο Ίππο;», σχολίασε από την πλευρά του, στα social media ο Νάσος Ηλιόπουλος, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Όλη η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκπομπή 'Στούντιο με Θέα" του ΑΝΤ1:

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει: «Η κυβέρνηση - «εξαγωγέας» τεχνογνωσίας παράνομων λογισμικών παρακολουθήσεων σε τρίτα κράτη και των παρακρατικών πρακτικών της πίσω αυλής του Μαξίμου, αφού χρησιμοποίησε την κ. Καϊλή για να θάψει το θέμα των υποκλοπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιφέροντάς την στα εγχώρια μέσα ως «μεταγραφή αεροδρομίου», τώρα την εργαλειοποιεί και πάλι δείχνοντας ότι δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγμό. εν έχει όρια το θράσος του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένει αταλάντευτα στη γραμμή της μηδενικής ανοχής σε ζητήματα διαφθοράς. Μπορεί να πει το ίδιο ο κ. Μητσοτάκης, που με την σφραγίδα του συγκαλύφθηκε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων; Που ο ανιψιός του και κατά την πρωθυπουργική κρίση έχων την πολιτική ευθύνη, δεν λογοδότησε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής χάρις την «ασυλία», που του παρείχε η κυβερνητική πλειοψηφία; Που ο βουλευτής του, Α. Πάτσης, έλαβε εκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ; Όσο κι αν προσπαθεί η παρέα του Μαξίμου, ο θύτης δεν μπορεί να εμφανιστεί ως θύμα».

Η ΝΔ σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Το ΠΑΣΟΚ αντί να απολογείται, συνεχίζει την επίθεση και την επίδειξη θράσους! Το καλό είναι ότι δεν κουράστηκαν ιδιαίτερα να εκδώσουν την εν λόγω ανακοίνωση, καθώς αποτελεί απλή συρραφή δηλώσεων του ΣΥΡΙΖΑ.»

