Εύα Καϊλή: Συνελήφθη ο πατέρας της με βαλίτσα γεμάτη χρήματα

Το δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας για τον πατέρα της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, που κατηγορείται για διαφθορά και κρατείται.

Υπό κράτηση τέθηκε ο πατέρας της Εύας Καϊλή, σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα L’ Echo.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο πατέρας της Ευρωβουλευτή είχε «στην κατοχή του μία βαλίτσα γεμάτη μετρητά και βρισκόταν σε κίνηση, έχοντας ειδοποιηθεί από συνεργούς του, όπως πιστεύουν οι ερευνητές».

Η βελγική εφημερίδα χαρακτηρίζει «βόμβα στην καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας» τις συλλήψεις που έγιναν για χρηματισμό από το Κατάρ. «Τσάντες με μετρητά βρέθηκαν στο σπίτι της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος, με φωτογραφία της Εύας Καϊλή και αναφέρει ότι έχουν γίνει πέντε συλλήψεις στις Βρυξέλλες και άλλες δύο στην Ιταλία.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθοράς, υπό την ηγεσία του βελγικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, της ομοσπονδιακής εισαγγελίας και του ανακριτή Μισέλ Κλεζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι της Εύας Καϊλή βρέθηκαν σακούλες με χρήματα κι εκείνη διανυκτέρευσε στο κελί.

Οι έρευνες στο σπίτι της Εύας Καϊλή επέτρεψαν, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, να εντοπιστούν κι άλλοι σάκοι γεμάτοι χαρτονομίσματα. Το συνολικό ποσό δεν έχει καθοριστεί.

Η έρευνα εστιάζει στις ενέργειες του Κατάρ, όπου διεξάγεται το Μουντιάλ, που θεωρείται ότι επηρέασε οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά δώρα, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία.

