Εύα Καϊλή: η ανάκριση για διαφθορά, τα μετρητά και οι συλλήψεις

Για εμπλοκή σε υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ ελέγχεται η ευρωβουλευτης. Συνελήφθη ο σύντροφος της. Αναφορές για εντοπισμό χρημάτων στο σπίτι τους. Διαγράφηκε από ΠΑΣΟΚ και Ευρωσοσιαλιστές.

Τη διαγραφή της Εύας Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από τις Βρυξέλλες, που έφεραν την ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο των ευρωσοσιαλιστών να εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς με χρηματισμό στελεχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Κατάρ.

Τα πρώτα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σε βελγικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για μεγάλη έρευνα οικονομικού δικαστή των Βρυξελλών, η οποία αποκάλυψε την υπόθεση με την εμπλοκή σημαντικού αριθμού ατόμων.

Όπως επίσης αναφέρθηκε, οι υποψίες για τη δράση του κυκλώματος και τον χρηματισμό στελεχών του Ευρωκοινοβουλίου υπήρχαν εδώ και μήνες και οι Βέλγοι ερευνητές θεωρούσαν ότι κάποια χώρα του Κόλπου είχε καταφέρει να διεισδύσει και να επηρεάζει τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πληρώνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά ή προσφέροντας μεγάλης αξίας δώρα σε τρίτους με πολιτική θέση ή και σημαντική στρατηγική θέση.

Στα δημοσιεύματα του βελγικού Τύπου εμφανίστηκε το όνομα της Εύας Καϊλή ως ενός από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, ενώ υπήρξαν αναφορές και για σύλληψη της ευρωβουλευτού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής Le Soir, στο πλαίσιο της έρευνας χθες πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον έρευνες των βελγικών αρχών σε σπίτια υπόπτων και συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται από το δημοσίευμα και ο Ιταλός σύντροφος της κ. Καϊλή, της οποίας το σπίτι φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που ερευνήθηκαν, ενώ –όπως αναφέρεται– η ίδια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και κλήθηκε σε ανάκριση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως σε έρευνα που εγινε στο σπίτι της κ. Καϊλή, παρουσία συγγενικού προσώπου της, βρέθηκαν τσάντες με μετρητά, το ύψος των οποίων δεν αναφέρεται στα δημοσιεύματα του Τύπου.

Υπενθυμίζεται πως η Εύα Καϊλή είχε προσφάτως (22 Νοεμβρίου) προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τοποθέτησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Κατάρ, το οποίο είχε χαρακτηρίσει «πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα».

Επικαλέστηκε δε και τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO), παραβλέποντας πως αυτός έχει καταγγείλει μαζικούς θανάτους εργατών στη χώρα. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Σήμερα, το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ είναι μια απόδειξη του πώς η αθλητική διπλωματία μπορεί να επιτύχει τον ιστορικό μετασχηματισμό μιας χώρας, με μεταρρυθμίσεις που ενέπνευσαν τον αραβικό κόσμο. Αφοσιώθηκαν σε ένα όραμα από επιλογή και άνοιξαν στον κόσμο, ωστόσο, κάποιοι εδώ καλούν να κάνουμε διακρίσεις εις βάρος τους. Τους κάνουν μπούλινγκ, κατηγορούν όλους όσοι τους μιλάνε ή εμπλέκονται μ’ αυτούς για διαφθορά. Ωστόσο, πάλι παίρνουν το φυσικό αέριό τους. Πάλι έχουν εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια εκεί».

Οι αναφορές είχαν προκαλέσει την έντονη ενόχληση του κ. Ανδρουλάκη, τις οποίες είχε αποδοκιμάσει. «Δεν είναι άποψη που εκφράζει τις προτεραιότητες της δικής μας παράταξης. Έχουμε άλλη τοποθέτηση γι’ αυτό το πολύ σημαντικό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργασιακών συνθηκών», είχε δηλώσει.

Η Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να θέσει εκτός Ομάδας την κ. Καϊλή. Η αναστολή της συμμετοχής της έχει «άμεση εφαρμογή, ως απάντηση στις εν εξελίξει ανακρίσεις».

Οι τέσσερις Ιταλοί

Οι συλλήψεις, ωστόσο, για την επίμαχη υπόθεση είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Τέσσερις Ιταλοί, μεταξύ αυτών ένας αριστερός πρώην ευρωβουλευτής και ο νυν επικεφαλής της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (International Trade Union Confederation – ITUC) συνελήφθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο έρευνας για τις πρακτικές παράνομου λόμπινγκ που φέρεται να προωθούσε το Κατάρ στην προσπάθειά του να επηρεάσει τις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αναφέρει η βελγική εφημερίδα Le Soir και αναπαράγει το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ansa.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο σύντροφος της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 67χρονος πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι που είναι στέλεχος του κόμματος Articolo Uno (αποτελεί διάσπαση του ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος – PD), και ο 53χρονος Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας – ITUC Λούκα Βιζεντίνι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Le Soir, η αστυνομία των Βρυξελλών φέρεται να βρήκε μισό εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά στο σπίτι του Παντσέρι.

Ο Παντσέρι και ο Βιζεντίνι είναι γνωστοί στους κύκλους των Βρυξελλών, όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα.

Ο Παντσέρι, που είχε υπηρετήσει ως ευρωβουλευτής για τρεις θητείες από το 2004 έως το 2019, εξακολουθεί να κατέχει υψηλά ιστάμενη θέση εντός της Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτού ενταχθεί στην παράταξη Articolo Uno στην οποία ανήκει πια, ήταν επί σειρά ετών στέλεχος του ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος (PD) με το οποίο είχε εκλεγεί και ευρωβουλευτής.

Ο 53χρονος Βιζεντίνι ήταν, από την άλλη πλευρά, ηγετική φυσιογνωμία στα ευρωπαϊκά συνδικάτα επί σειρά ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του από το ιταλικό συνδικάτο UIL – Unione Italiana del Lavoro, προτού εκλεγεί γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) και εν συνεχεία περάσει στη θέση του γραμματέα της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC).

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας άλλοτε βοηθός του Παντσέρι στο ευρωκοινοβούλιο και ένας διευθυντής μη-κυβερνητικής οργάνωσης, όλοι τους ιταλικής καταγωγής.

Κοινό σημείο αναφοράς τα «ανθρώπινα δικαιώματα»

Η Le Soir υπογραμμίζει ότι οι συλληφθέντες διατηρούσαν επαφές με ενώσεις και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Παντσέρι, που είχε στο παρελθόν βρεθεί στο τιμόνι της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι παράλληλα πρόεδρος και της οργάνωσης «Fight Impunity» που προωθεί «την καταπολέμηση της ατιμωρησίας όταν πρόκειται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα σχετικά δημοσιεύματα, σήμερα το πρωί έγινε έφοδος από τις Αρχές μεταξύ άλλων και στα κεντρικά γραφεία της «Fight Impunity» στις Βρυξέλλες.

Οι Αρχές που διεξάγουν τις έρευνες στις Βρυξέλλες υποπτεύονται ότι μια χώρα του Κόλπου (το Κατάρ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Le Soir) επιχείρησε να επηρεάσει τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τρόπο παράνομο, ενδεχομένως δωροδοκώντας άτομα στις Βρυξέλλες.

«Εδώ και αρκετούς μήνες, οι ερευνητές της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας υποπτεύονται ότι μια χώρα του Κόλπου επηρέαζε τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά δώρα σε τρίτους με σημαντική πολιτική ή/και στρατηγική θέση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ανέφερε από την πλευρά της η αρμόδια εισαγγελία, προσθέτοντας ότι «οι σημερινές έρευνες επέτρεψαν στους ανακριτές να κατασχέσουν 600.000 σε μετρητά, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα τα οποία πρόκειται τώρα να εξετασθούν στο πλαίσιο της έρευνας».

«Αυτές οι έρευνες απειλούν τώρα να προκαλέσουν μεγάλο σκάνδαλο στο ευρωκοινοβούλιο και ειδικότερα στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η οποία είχε επικριθεί για την ήπια στάση της απέναντι στο Κατάρ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου», σημειώνει σε άρθρο του το Politico.

Ωστόσο, οι προς διερεύνηση κατηγορίες έχουν ήδη ξεκινήσει να πυροδοτούν εξελίξεις, με την «Εύα Καϊλή να τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη» και την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) να υπογραμμίζει ότι πρόκειται να «συνεργαστεί με τις Αρχές» δηλώνοντας παράλληλα «αηδιασμένη από τις κατηγορίες για διαφθορά».

Υπό την σκιά πια των ραγδαίων εξελίξεων, όπως γράφει η Καθημερινή, πολλοί σπεύδουν να θυμηθούν τη συνάντηση που είχε πρόσφατα η κυρία Καϊλή με τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ, μια συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είχε πλέξει το εγκώμιο της εν λόγω αραβικής μοναρχίας την οποία ωστόσο πολλοί άλλοι κατηγορούσαν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

