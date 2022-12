Οικονομία

Μητσοτάκης: επίδομα 600 ευρώ σε Αστυνομικούς και Λιμενικούς

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την Τρίπολη.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από την Τρίπολη, ανακοίνωσε την εφάπαξ ενίσχυση 600 ευρώ για το Δεκέμβριο που θα αφορά τους ένστολους της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού.

"Ήταν υποχρέωσή μας να αυξήσουμε τις αποδοχές των γιατρών. Όλες οι αυξήσεις θα είναι αναδρομικές και από τον Ιανουάριο θα υπάρξει νέα προσαύξηση των επιδομάτων. Δώσαμε τη δυνατότητα οι γιατροί πλήρους απασχόλησης να μπορούν να λειτουργούν και ως ιδιώτες. Τιμώ τους γιατρούς του ΕΣΥ, ειδικά αυτούς που ανθίστανται στον πειρασμό να μετακινηθουν στον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς τέτοια απόφαση θα χάναμε γιατρούς στο ΕΣΥ.", ανέφερε μεταξύ άλλων στην Ομιλία του.

Και συνέχισε σχετικά με το επίδομα: "Όπως διαπιστώνετε έδειξα μια φωτογραφία της βασικής μας διαφοράς στο πολιτικό σκηνικό. ‘Αλλοι μόνο φωνασκούν και άλλοι σχεδιαζουν και δρουν. Να ανακοινώσω δυο κεντρικές αποφάσεις. Πρώτον, με βάση μεγάλες δυσκολίες της αγοράς διατηρείται για ένα χρόνο ακόμα το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις. Δεύτερον, με δεδομένη την 24ωρη αυξημένη αστυνόμευση, την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, χορηγούμε εφάπαξ ενίσχυση σε όλους τους ενστόλους της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού. Όλο το προσωπικό θα λάβει το Δεκέμβριο και 600 ευρώ ανά υπάλληλο."

Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δύο νέες εξαγγελίες:

α) Διατηρείται το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις για 1 ακόμη χρόνο

β) Δίνεται εφάπαξ ενίσχυση σε όλους τους ένστολους της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού 600 ευρώ τον Δεκέμβριο.





Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και μίλησε στην παρουσίαση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2030, προϋπολογισμού 5,25 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 200 έργα και αρκετές πρόσθετες παρεμβάσεις.

