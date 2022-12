Οικονομία

Χριστούγεννα - Συντάξεις και επιδόματα: Πότε γίνονται οι πληρωμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκαπενθήμερο πληρωμών έως τα Χριστούγεννα για επιδόματα, συντάξεις. Νέο πακέτο στήριξης από τα έσοδα των παρόχων ενέργειας.

Μήνας έκτακτης ενίσχυσης ύψους 250 ευρώ σε 2,3 εκατομμύρια πολίτες- χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους επιδομάτων ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και δικαιούχους επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ- είναι ο Δεκέμβριος.

Παράλληλα, έκτακτη ενίσχυση ύψους 600 ευρώ θα δοθεί και στους ένστολους της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού.

Ειδικότερα, η έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου και αφορά:

Σε συνταξιούχους με μηνιαίο εισόδημα έως 600 και 800 ευρώ αντίστοιχα.

Σε περίπου 36.000 ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Σε περίπου 174.000 δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ.

Σε 100.000 μακροχρόνια ανέργους.

Σε 225.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, θα δοθεί διπλή δόση.

Σε 800.000 δικαιούχους επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ, θα δοθεί μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του 2022, μετά την έγκριση της αίτησής τους.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος, μαζί με την αντίστοιχη εφάπαξ ενίσχυση του Απριλίου, υπερβαίνει τα 800 εκατ. ευρώ.

Ενώ, στις 21 του μηνός θα δοθεί η αυξημένη πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος, τόσο από το επίδομα όσο και από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.

Τέλος, θα υπάρξει και η εφάπαξ ενίσχυση σε όλους τους ένστολους της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού. Όλο το προσωπικό θα λάβει τον Δεκέμβριο 600 ευρώ ανά υπάλληλο οριζόντια. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 37 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, όπως σημειώνουν παράγοντες του οικονομικού επιτελείου, μια νέα «κάβα» ύψους τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ μπορεί να υπάρξει τους πρώτους μήνες του 2023, η οποία και θα ενισχύσει τη μάχη κατά της ακρίβειας. Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων.

Για το πώς θα διατεθεί το συγκεκριμένο κονδύλι, οι αποφάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αρκετά σενάρια. Σύμφωνα με ένα από αυτά, εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας νέας «επιταγής ακρίβειας», συμπληρωματικά με το «καλάθι του νοικοκυριού», κυρίως για την ενίσχυση των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού. Με βάση τα άλλα σενάρια, θα μπορούσε να υπάρξει μια μηνιαία παρέμβαση (π.χ. των 50 ευρώ), ή τριμηνιαία- τετραμηνιαία παρέμβαση (της τάξης των 150- 200 ευρώ). Υπό εξέταση βρίσκεται και το εύρος των δικαιούχων, εάν δηλαδή θα καλυφθούν οι δικαιούχοι του Fuel Pass- 2, ή θα μειωθεί ο αριθμός σε περίπου 1 εκατομμύριο πλέον ευάλωτα νοικοκυριά.





Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις του Σαββάτου σε ANT1 και ANT1+

Αττική: Σεισμός στην Ραφήνα

Μουντιάλ 2022: Πέθανε δημοσιογράφος στον αγώνα Ολλανδία - Αργεντινή