“Qatar gate” - Εύα Καϊλή: Στην φυλακή και ο σύντροφός της

Ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Έρευνα και στο σπίτι του Βέλγου ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα, Τι αναφέρει η βελγική εφημερίδα Le Soir.



Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για την Εύα Καϊλή, ενώ ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας της, αναφέρει η βελγική εφημερίδα Le Soir.

Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, ύποπτη για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς που περιλαμβάνει νυν και πρώην ευρωβουλευτές, βοηθούς και άλλα δημόσια πρόσωπα από το ευρωπαϊκό περιβάλλον στις Βρυξέλλες, είχε προσαχθεί την Παρασκευή, αναφέρει η εφημερίδα Le Soir, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ακρόαση. Ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, κοινοβουλευτικός βοηθός, είχε επίσης παραπεμφθεί σε ακρόαση. Στο τέλος αυτής της κράτησης, η περίοδος της οποίας δεν μπορούσε να ξεπεράσει τις 48 ώρες, η κ. Καϊλή συνελήφθη, κατηγορούμενη για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τη Le Soir και το περιοδικό Knack.

Ο σύντροφός της έχει επίσης κατηγορηθεί και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και σε βάρος του, όπως και για τον πρώην ευρωβουλευτή του S&D Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, επισημαίνει η εφημερίδα συμπληρώνοντας ότι ο Φ., ένας λομπίστας των Βρυξελλών που είχε προσαχθεί την Παρασκευή, παραμένει επίσης στη φυλακή.

Όσον αφορά στον πατέρα της Εύας Καϊλή, τον οποίο έπιασαν με μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά φεύγοντας από ξενοδοχείο των Βρυξελλών, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο Λούκα Βισεντίνι, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, σύμφωνα με τη Le Soir.

Παράλληλα, έρευνα πραγματοποιήθηκε εχθές (Σάββατο) το βράδυ στο σπίτι του Βέλγου ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα, όπως αναφέρει η ίδια εφημερίδα και το περιοδικό Knack. Σημειώνουν ότι κατασχέθηκαν το κινητό του τηλέφωνο και ο υπολογιστής του, η όλη διαδικασία έγινε παρουσία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Ερωτηθείς για το λόγο που ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο εκπρόσωπος της Ρ. Μετσόλα, Γιούρι Λάας απάντησε το εξής:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα επέστρεψε από τη Μάλτα στις Βρυξέλλες το βράδυ του Σαββάτου για να παραστεί σε κατ' οίκον έρευνα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς το βελγικό σύνταγμα (άρθρο 59) απαιτεί την παρουσία του Προέδρου του Κοινοβουλίου σε περίπτωση έρευνας κατ' οίκον σε βουλευτή που εκλέχθηκε στο Βέλγιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Πρόεδρος Μετσόλα στέκονται σθεναρά κατά της διαφθοράς, συνεργάζονται ενεργά και πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές για να βοηθήσουν την πορεία της δικαιοσύνης».

Οι καταιγιστικές εξελίξεις έχουν επιφέρει πολιτικές αναταράξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αφότου η Εύα Καϊλη διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να την κατηγορεί ως «δούρειο ίππο και βραχίονα της ΝΔ στην Ευρωβουλή».

Από την πλευρά του, πάλι σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έστρεψε τα πυρά του προς τον κ. Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για περίσσιο θράσος και τονίζοντας ότι είχε πολυετή στενή σχέση με την κ. Καϊλή

Το βράδυ του Σαββάτου, η Ρομπέρτα Μετσόλα υπέγραψε την αναστολή όλων των αρμοδιοτήτων που είχαν ανατεθεί στην Εύα Καϊλή ως αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ επισπεύστηκαν οι διαδικασίες για την καθαίρεση της από το Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο ποινικολόγος Βασίλης Χειρδάρης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» τόνισε ότι εάν αποδειχθεί κακουργηματική κατηγορία, τότε προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 5 έως 15 χρόνια

Χθες «έπεσε» η προσωπική σελίδα της Εύας Καϊλή στο Facebook, ενώ δεν έχουν τέλος τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου για την πολύκροτη υπόθεση, με τη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» να κάνει λόγο για την «κορυφή του παγόβουνου».

