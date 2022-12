Πολιτική

“Qatar gate” - Καϊλή: η “στήριξη” στο Κατάρ και οι ποινές που προβλέπονται (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για το "σκάνδαλο" στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι είπαν Κύρτσος και Κεχαγιόγλου στο "Πρωινό".

Στις φυλακές υψίστης ασφαλείας, Σεν Ζιλ, στις Βρυξέλλες κρατείται η Εύα Καϊλή, που είναι ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες για την υπόθεση Katar - Gate. Μετά την απαγγελία κατηγοριών από τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα και τον ανακριτή, μέσα σε 48 ώρες, έως πέντε μέρες, θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον άλλου ανακριτή ο οποίος θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο σύντροφός της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι καθώς κι ένας λομπίστας των Βρυξελλών.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο πατέρας της Εύας Καϊλή και ο Λούκα Βισεντίνι, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων.

Η υπόθεση χρηματισμού Ευρωπαίων αξιωματούχων προκειμένου να προωθήσουν την εικόνα και τα συμφέροντα του Κατάρ στην Ευρώπη αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, Γιώργος Κύρτσος μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την υπόθεση “QatarGate” ανέφερε πως "σε συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο η κ.Καϊλή είχε ταχθεί υπερ του Κατάρ σε στιγμή που το κράτος είχε κατηγορηθεί για εκμετάλλευση εργαζομένων, εκεί είναι που κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά".

Μάλιστα, ο ίδιος έκανε και μία σχετική ανάρτηση στο twitter σχετικά με τη φερόμενη υπόθεση διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βελγικού Τύπου:

Στο σπίτι Καϊλή στις Βρυξέλλες βρέθηκαν τσάντες με μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο πατέρας της συνελήφθη στις Βρυξ.με χαρτοφύλακα με χρήματα.

Έγινε προσπάθεια μεταφοράς λογαριασμού ύψους..35 εκατ ευρώ σε φορολογικό παράδεισο.

Πρόκληση χωρίς όρια! — Γιώργος Κύρτσος (@GiorgosKyrtsos) December 10, 2022

Κεχαγιόγλου: Η διαδικασία θα προχωρήσει στο Βέλγιο

Ο γνωστός ποινικολόγος μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την υπόθεση που έχει ξεσπάσει και τις ποινές που θα αντιμετωπίσει η Εύα Καϊλή.

"Είναι κακουργήματα αυτά για τα οποία κατηγορείται, για αυτό και η προσωρινή της κράτηση. Η διαδικασία θα προχωρήσει στο Βέλγιο" ενώ όπως είπε για τα κακουργήματα αυτά "η ποινή στο Βέλγιο είναι 5 - 10 χρόνια".

Η ανακοίνωση των βελγικών αρχών

"Συνολικά έξι άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου ως μέρος μιας μεγάλης έρευνας από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος", ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση και συνέχιζε:

"Υπάρχουν υποψίες ότι άτομα σε πολιτικές και/ή στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου".

Καϊλή: Δεσμεύεται η περιουσία της στην Ελλάδα

Εξελίξεις και στην Ελλάδα φέρνει η εμπλοκή της Εύας Καϊλή στην υπόθεση του Κατάρ-gate καθώς όπως έγινε γνωστό αποφασίστηκε η δέσμευση της περιουσίας της στην Ελλάδα.

Την εντολή για το «πάγωμα» των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων της Εύας Καϊλή έδωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με απόφαση του επικεφαλής της Χαραλαμπου Βουρλιώτη.

Η δέσμευση αφορά και τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα μελών της οικογένειας της Εύας Καϊλή.





Ειδήσεις σήμερα:

Δήμαρχος Παξών: τι πήγε λάθος με τη μεταφορά της γυναίκας με εγκεφαλικό

Κολωνός: Έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις (εικόνες)



“QatarGate” - Η οικογένεια της Εύας Καϊλή στον ΑΝΤ1: Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα