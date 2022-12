Πολιτική

Τσίπρας: ο Μητσοτάκης είναι συνένοχος, γι’ αυτό κρύβεται τόσους μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε σε συνέντευξή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Αν είχε ξεσπάσει στο Βέλγιο η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων η ίδια η δικαιοσύνη -και όχι να πετάμε το μπαλάκι στους δημοσιογράφους- θα είχε απευθυνθεί στους παρόχους να βρει τα στοιχεία και αν είχε αποκαλυφθεί ότι το μισό υπουργικό συμβούλιο βρισκόταν υπό παρακολούθηση κάποιος απ' τους υπουργούς θα είχε την αξιοπρέπεια να παραιτηθεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να σταθεί».

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, τονίζοντας ότι από τον Αύγουστο ο κ. Μητσοτάκης «αντί να βγει να πει την αλήθεια, συγκάλυπτε, επικαλείτο το απόρρητο και κρυβόταν, ψεύδεται 4 μήνες». Πρόσθεσε ότι όλη η πορεία του από τον Αύγουστο είναι «πορεία ψεμάτων και επίκλησης του απορρήτου που ενοχλεί και τους ανθρώπους που είναι στη ΝΔ».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρώτησε πώς είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές με όλη αυτή την υπόθεση ανοικτή και σχολίασε ότι «το ύστατο αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι ο πρωθυπουργός δεν είναι συνένοχος, αλλά είναι ανεπαρκής». «Εγώ σας το λέω, πολιτικός μου αντίπαλος ειναι, καθόλου βλαξ δεν είναι, έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται, να ελέγχει τους συνεργάτες του και να ξέρει τι κάνουν, είναι συνένοχος γι' αυτό κρύβεται όλους αυτούς τους μήνες». Υποστήριξε ότι «αν μετά απ' όλα αυτά που έχουν γίνει δεν αναλάβει τις ευθύνες του, αν μετά από όλα αυτά δεν παραιτηθεί, τότε διαπράττεται ένα επιπλέον έγκλημα, διότι το μεγαλύτερο έγκλημα θα ήταν να συνηθίσουμε στη λογική ότι αυτά μπορεί να συμβαίνουν, μιθριδατισμός λέγεται αυτό…».

Σχολίασε ότι αρχίζει και ζηλεύει το Βέλγιο, γιατί «βλέπουμε ότι εκεί, ακόμα κι αν είσαι τόσο όμορφος όσο η κ. Καϊλή και τόσο υψηλά ιστάμενος, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Δικαιοσύνη και οι θεσμοί λειτουργούν».

«Στο Βέλγιο δεν θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Να έχουμε αδιευκρίνιστα ποσά ύψους 1 εκατ. που οι εισαγγελείς βρίσκουν σε υπουργούς, και να βάζουν την υπόθεση στο αρχείο, να έχουμε την υπόθεση Novartis -ένα παγκόσμιο σκάνδαλο που παντού όπου ξέσπασε είχε γιατρούς και πολιτικούς- και εδώ στην Ελλάδα να μην υπάρχει ούτε ένας πολιτικός ούτε ένας μεγαλογιατρός και να είναι στο σκαμνί η εισαγγελέας που ανέδειξε το σκάνδαλο», είπε ο κ. Τσίπρας. Ανέφερε ότι με τον κ. Ντογιάκο είχε μια πολύ ειλικρινή και ζεστή συζήτηση. Σημείωσε ότι η Soir στο Βέλγιο έκανε αποκαλύψεις, δεν ζήτησε κανείς από τους δημοσιογράφους της εφημερίδας να πάνε στο σπίτι της κ. Καϊλή να τη συλλάβουν με τις σακούλες χαρτονομίσματα.

Επισήμανε ότι «η δουλειά της Δικαιοσύνης είναι να βρει τις αποδείξεις εκεί που υπάρχουν» και «οι αποδείξεις είναι συγκεκριμένο που υπάρχουν, είναι στους παρόχους, υπάρχουν οι υπογραφές των εισαγγελέων, υπάρχουν οι διατάξεις που κρατούνται σε αρχείο στην ΑΔΑΕ». «Εδώ χάνεται και μια μεγάλη ευκαιρία και για τη Δικαιοσύνη, εκτός αν έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις κι εγώ δεν το ξέρω», σχολίασε.

Αναφορικά με τον κ. Χατζηδάκη είπε ότι δεν μπορεί να ξέρει «γιατί ο κ. Χατζηδάκης κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα» και σχολίασε ότι «είναι λυπηρό και για το πολιτικό σύστημα και για την παράταξη της ΝΔ και όλο αυτό που βλέπουμε είναι θλιβερό». «Έχω μεγάλες πολιτικές διαφορές με τον κ. Χατζηδάκη, τον θεωρώ άνθρωπο πολιτισμένο και αξιοπρεπή, δεν είναι ωραίο αντί να είσαι ο υπουργός να είναι ο στόχος 5046c».

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι «η ΕΥΠ διέπεται από θεσμικό πλαίσιο που παρέχει πολύ συγκεκριμένες εγγυήσεις, υπάρχει εισαγγελέας που υπογράφει αυτές τις διατάξεις» και ότι η αφού με βάση τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ο κ. Χατζηδάκης παρακολουθείτο επί ένα χρόνο, σημαίνει ότι η κ. Βλάχου έχει βάλει έξι υπογραφές, θέτοντας το ερώτημα: «θα βγει να μας πει ποιος ο λόγος της εθνικής ασφάλειας για τον οποίο υπέγραψε επανειλημμένα για την παρακολούθηση ενός υπουργού; Ήταν ύποπτος;». «Ή η κ. Βλάχου θα πρέπει να πάει στη Δικαιοσύνη -και όχι η Τουλουπάκη στο σκαμνί- να μας πει τι γίνεται ή εμείς όλοι είμαστε τρελοί».

Υποστήριξε, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ότι «εδώ έχει υπάρξει δημοκρατική εκτροπή και θα πρέπει να αναλάβει ο πρωθυπουργός την ευθύνη του γι' αυτήν», προσθέτοντας ότι αν δεν γνώριζε «πρόκειται για επικίνδυνα ανεπαρκή πρωθυπουργό», «αν ήταν συνένοχος και γνώριζε όλα αυτά -γιατί η συμπεριφορά του εμένα αυτό που αποδεικνύει- τότε είναι επικίνδυνος». Σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρωθυπουργό την Παρασκευή να απαντήσει αν ήταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ ο λ. Χατζηδάκης και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, όμως «ο κ. Μητσοτάκη προφανώς έχοντας την ενοχή δεν διευκρίνισε, το έβαλε στα πόδια».

«Προφανώς δεν υπάρχει αναγκαιότητα να γνωρίζει την παραμικρή λεπτομέρεια ο πρωθυπουργός, όταν όμως πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν κορυφαία πολιτικά πρόσωπα είναι αδιανόητο και αδύνατο να μην έχει ενημερωθεί ο πρωθυπουργός», είπε. «Είναι δυνατόν αν υπάρχει επί έναν χρόνο παρακολούθηση υπουργού και να μην γνωρίζει ο πρωθυπουργός;». «Εγώ αναρωτιέμαι ποιος ο λόγος να παρακολουθείται ένας υπουργός, πέρα από το ότι κάποιοι στην κεντρική εξουσία τον υποπτεύονταν και ήθελαν να γνωρίζουν ποιες είναι οι συνδιαλλαγές του με διάφορα επιχειρηματικά πρότζεκτ», σχολίασε.

Ανέφερε ότι επί της δικής του διακυβέρνησης ο διοικητής της ΕΥΠ ενημέρωσε σε τακτική βάση τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Αλ. Τσίπρας δέχτηκε ότι η ιστορία της κ. Καϊλή αποδεικνύει πως αν κάποιος πολιτικός είναι ύποπτος για κάποιο αδίκημα θα έπρεπε να παρακολουθείται, ωστόσο, τόνισε πως όσον αφορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα έπρεπε να ειπωθεί ξεκάθαρα ο "εθνικός λόγος", η "εγκληματική πράξη" που οδήγησε στην παρακολούθησή του.

Σχολίασε, δε, ότι ο κ. Ανδρουλάκης, ως αρχηγός του τρίτου κόμματος, θα κληθεί να διαχειριστεί εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση, μετά τις εκλογές και διερωτήθηκε αν είναι δυνατός να πάμε σε εκλογές "με αυτήν την υπόθεση ανοιχτή". Όπως είπε, το "ύστατο αφήγημα" της κυβέρνησης για τον πρωθυπουργό είναι ότι δεν είναι "συνένοχος", άρα είναι "ανεπαρκής ή βλαξ". "Δεν είναι καθόλου βλαξ. Είναι ικανότατος, έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τί γίνεται, να επιλέγει συνεργάτες, να ξέρει τί κάνουν. Είναι συνένοχος. Γι΄αυτό κρύβεται όλους αυτούς τους μήνες", είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως "αν μετά από όλα αυτά δεν αναλάβει την ευθύνη ο πρωθυπουργός, αν δεν παραιτηθεί, διαπράττεται ένα επιπλέον έγκλημα, να συνηθίσουμε ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δήλωσε επίσης ότι μπορεί η υπόθεση των υποκλοπών να μην έχει σημαντική απήχηση στον κόσμο γιατί, όπως υποστήριξε, προφανώς τον απασχολεί ότι "δεν έχει να φάει", ωστόσο, "όσοι έχουν κρίσιμες, πολιτικές θέσεις, πρέπει να δείξουν ότι οι κανόνες της δημοκρατίας πρέπει να γίνονται σεβαστοί, είτε είμαστε αριστεροί είτε κεντρώοι, είτε δεξιοί".

Κληθείς, δε, να σχολιάσει πως τα ονόματα που βγαίνει ότι έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης δεν ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως αυτό δείχνει ότι δεν είναι "μυθοπλασία" ή "κατασκευασμένες από τον ΣΥΡΙΖΑ" οι λίστες αυτές και εκτίμησε ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο η "διατήρηση της εξουσίας" και η "επιτήρηση της ροής του χρήματος".

Σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την τότε υπόθεση υποκλοπών, ο Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε πως σημασία έχει το πώς απάντησε η κυβέρνηση στο θέμα και συγκεκριμένα υποστήριξε πως άφησε όλα τα στοιχεία "στο συρτάρι" και "δεν έκαψε αρχεία", ενώ παράλληλα δόθηκε εντολή έρευνας, την οποία και "δεν έκρυψαν" και που δεν οδήγησε σε ευθύνη κάποιου πολιτικού προσώπου.

Σχετικά με το θέμα του λογισμικού Πήγασος και το κατά πόσο το είχε διαπραγματευτεί ή το είχε δοκιμάσει η τότε κυβέρνηση, ξεκαθάρισε πως "την περίοδο '15-'19 η ΕΥΠ ούτε αγόρασε, ούτε επινοικίασε, ούτε χρησιμοποίησε το εν λόγω λογισμικό, ούτε ήρθε σε διαπραγμάτευση", ενώ τόνισε πως μίλησε ο ίδιος με τον κ. Ρουμπάτη ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως δεν ήρθε ποτέ με κανέναν σε επαφή γι' αυτό το λογισμικό και η ΕΥΠ λειτουργούσε με τα γνωστά λογισμικά.

Ο Αλ. Τσίπρας τόνισε επίσης ότι τώρα υπάρχει "συγκεκριμένη κατηγορία που στοιχειοθετείται" για τη λειτουργία του παράνομου λογισμικού από τους αποσπασμένους Αστυνομικούς για λογαριασμό της ΕΥΠ, ενώ έκανε αναφορά και στην αποκάλυψη των NYT ότι η εταιρία Intellexa εξήγαγε τεχνογνωσία σχετικά με τη χρήση του λογισμικού σε γνώση του υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας, μάλιστα, πως ο εκπρόσωπος του υπουργείου που το επιβεβαίωσε "έχασε τη δουλειά του".

Σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα, επανέλαβε πως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα βασικής κατανάλωσης και στα καύσιμα, επισημαίνοντας πως και στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό που θα γίνει αυτήν την εβδομάδα θα φανεί η "αισχροκέρδεια" του κράτους από τον ΦΠΑ. "Είναι προφανής επιλογή την κυβέρνησης να έχει λεφτά στο ταμείο για να δίνει σε επιδόματα και να τα παίρνει από τους πολίτες στο σούπερ μάρκετ και στη βενζίνη", είπε.

Ερωτηθείς αν ο ΣΥΡΙΖΑ εισπράττει εκλογικά οφέλη από αυτή την κατάσταση, παραδέχτηκε πως επικρατεί περισσότερο "κλίμα απογοήτευσης" και δεν υπάρχει "μεγάλος ενθουσιασμός", ωστόσο, τόνισε πως σίγουρα "δεν υπάρχει αυτή η εικόνα τους άνετους προβαδίσματος" της ΝΔ και εκτίμησε πως θα είναι μια "δύσκολη εκλογική αναμέτρηση". Μάλιστα, είπε πως το αποτέλεσμα θα κριθεί από "το ποιοι θα πάνε στην κάλπη", αν "πειστούν". "Αυτή είναι η δικιά μας ευθύνη. Να πείσουμε όχι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν τα έχει πάει καλά. Αυτό το βλέπει ο κόσμος στην τσέπη του. Αλλά για τη δυνατότητα που υπάρχει η χώρα να πάει καλύτερα, το εισόδημα να βελτιωθεί, οι κοινωνικές ανισότητες να αμβλυνθούν, η δικαιοσύνη να επιστρέψει. Τότε νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις στο εκλογικό αποτέλεσμα, όποτε και να γίνουν οι εκλογές", υπογράμμισε. "Θα περίμενε από ένα κόμμα με τόσο μεγάλη ιστορία, να είχε αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης", είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας όμως ότι εφόσον ψήφισαν το νόμο για την ΕΥΠ και θα ψηφίσουν το προϋπολογισμό, έχουμε "156 συνενόχους".

Οικονόμου για Τσίπρα: αποφάσισε να υποκαταστήσει τη δικαιοσυνη

Απάντηση στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, έδωσε με δήλωσή του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπροσώπος, Γιάννης Οικονόμου:



"Οι οβιδιακές μεταμορφώσεις του κ. Τσίπρα συνεχίζονται. Σήμερα αποφάσισε να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη και να κάνει μόνος του τη διερεύνηση της υπόθεσης με τα παράνομα λογισμικά και τη λειτουργία της ΕΥΠ. Όσο και αν υποκρίνεται ότι ο ίδιος δεν το έχει αντιληφθεί, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, σε όλα τα επίπεδα, και με την αμέριστη συνδρομή της δικαστικής έρευνας, ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης αυτής. Τόσο σε ό,τι αφορά τις πραγματικές διαστάσεις όσο και στην πτυχή της μυθιστορηματικής εργαλειοποίησής της.

Θα συμφωνήσουμε όμως σε κάτι: ότι οι Έλληνες ξέρουν πώς ζούσαν και πώς ζουν. Θυμούνται τη βαριά φορολογία που επέβαλε στη μεσαία τάξη για να καλύψει το κόστος των άφρονων επιλογών του, τις κλειστές τράπεζες, τη βάρβαρη περικοπή των συντάξεων, το νόμο Κατρούγκαλου, τον ΕΝΦΙΑ και την έκτακτη εισφορά που δεν κατήργησε, τα βοσκοτόπια, το ξέφραγο αμπέλι στα σύνορα, την ανομία και την απραξία στο μεταναστευτικό. Δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα η πολιτική και ιστορική μνήμη του λαού μας είναι υψηλή."

Ειδήσεις σήμερα:

Δήμαρχος Παξών: τι πήγε λάθος με τη μεταφορά της γυναίκας με εγκεφαλικό

Ρόδος: άστεγος έμενε σε παρατηρητήριο ναυαγοσώστη (εικόνες)



“QatarGate” - Η οικογένεια της Εύας Καϊλή στον ΑΝΤ1: Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα