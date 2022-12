Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη νεοεκλεγείσα Προεδρεύουσα στο Τριμελές Συλλογικό Προεδρείο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Zeljka Cvijanovic.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το διαρκές ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με έμφαση στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ενταξιακή πορεία της στην Ε.Ε.

Οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των πολύ καλών σχέσεων των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής τους, ιδίως στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την σαφή υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ως στρατηγικό στόχο και βασική προτεραιότητα της χώρας μας στην περιοχή, σύμφωνα με την τεθείσα αιρεσιμότητα και τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Ποσειδώνας, οι εξαπατήσεις και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Ρόδος: άστεγος έμενε σε παρατηρητήριο ναυαγοσώστη (εικόνες)



“QatarGate” - Η οικογένεια της Εύας Καϊλή στον ΑΝΤ1: Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα