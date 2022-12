Κοινωνία

Μαχαίρωμα σε σχολείο - 16χρονος: Δύο αδέλφια μου την είχαν “στημένη” (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο ανήλικος για τα αδέλφια που του επιτέθηκαν με μαχαίρι και την προϊστορία των επιθέσεων που έχει δεχθεί. Δεύτερη καταγγελία από πατέρα για «νταήδες» που χτύπησαν και το δικό του παιδί.

Των Μανώλη Ασαριώτη – Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

Το τραύμα του από το μαχαίρι έδειξε στην κάμερα του ΑΝΤ1 ο 16χρονος μαθητής, ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης από δύο συνομήλικούς του, σε λύκειο της Νέας Ερυθραίας, το πρωί της Δευτέρας.

Όπως περιγράφει, όλα ξεκίνησαν το Σάββατο, όταν συναντήθηκαν στην Κηφισιά. Τότε, οι επιτιθέμενοι τον παρενόχλησαν. Σήμερα, στο διάλειμμα από τα μαθήματα, του επιτέθηκαν.

«Ήρθε το ένα παιδί κοντά μου, με απειλούσε… ο αδερφός του μετά από πίσω έκανε μια απότομη κίνηση με το μαχαίρι και με χτύπησε στο πρόσωπο. Έκανα και ράμματα, 7 ράμματα βγήκανε. Ήταν μαχαίρι, το είδα ξεκάθαρα», είπε στον ΑΝΤ1 ο 16χρονος.

Ο 16χρονος κάλεσε την μητέρα του κι εκείνη τις Αρχές, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τα δύο παιδιά μετά από την καταγγελία.

Οι γονείς του θύματος καταγγέλλουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι ανήλικοι επιτίθενται στο παιδί τους.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του 16χρονου, «πριν έναν χρόνο είχε γίνει μόνο με μπουνιές. Το είχανε βάλει κάτω το παιδί, του είχανε βάλει τα χέρια στο λαιμό κι αυτά, εκεί που ήτανε και δάσκαλοι και παιδιά… που παίζανε, είχανε βγει έξω για περίπατο τότε με το σχολείο».

Ο νεαρός δηλώνει ότι θέλει να επιστρέψει κανονικά στο σχολείο, αλλά οι γονείς του φοβούνται.

Ο πατέρας του λέει στον ΑΝΤ1 ότι «εμείς σαν γονείς φοβόμαστε, γιατί είναι η δεύτερη φορά που τσακώνονται αυτοί και τώρα την δεύτερη φορά ήταν με μαχαίρι. Την πρώτη φορά ήταν με μπουνιά».

Πριν από μήνες, οι δύο μαθητές φέρονται να είχαν ξυλοκοπήσει ακόμη έναν ανήλικο, ο οποίος είχε υποβάλει και μήνυση.

Ο πατέρας του δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι το παιδί «το χτυπήσανε με ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Κι έχουμε κάνει μήνυση στο Τμήμα της Κηφισιάς και δεν έχουν κάνει τίποτα για να μαζέψουν αυτά τα δύο παιδιά».

Οι δύο συλληφθέντες δεν θέλησαν να καταθέσουν στην Αστυνομία και δήλωσαν ότι θα απολογηθούν στους δικαστικούς.





