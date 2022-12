Κοινωνία

Βία ανηλίκων – Νέα Ερυθραία: Αιματηρή συμπλοκή σε σχολείο

Νέα περιστατικό βίας με την εμπλοκή ανηλίκων σε σχολείο της Ερυθραίας, αυτήν τη φορά.

Ένας 16χρονος μαθητής τραυματίστηκε το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια συμπλοκής με συνομήλικους του σε λύκειο επί της οδού Καζαντζάκη, στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 10:00, κατά την διάρκεια του διαλείμματος, δύο 16χρονοι συνεπλάκησαν με τον συνομήλικό τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου, ο οποίος διακομίστηκε στον "Ερυθρό Σταυρό" για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, το οποίο διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

