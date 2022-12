Πολιτική

Δένδιας: Καταφέραμε να υπάρχει ομοψυχία στη χώρα

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» για να ευχηθεί στον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Τι είπε για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και τις συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία.

Άρωμα προεκλογικής συγκέντρωσης θα λέγαμε πως είχε η εκδήλωση που πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Δένδιας στο Γκολφ της Γλυφάδας, προκειμένου να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» για να ευχηθεί στον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο οποίος είχε καλέσει δεκάδες φίλους, συνεργάτες, συναδέλφους και δημοσιογράφους.

Ο υπουργός καταχειροκροτήθηκε από τους καλεσμένους του και αφού τους καλωσόρισε ανέφερε «Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε απόψε».

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας μίλησε με θερμά λόγια για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ευχαριστώντας τον που του εμπιστεύθηκε την εξωτερική πολιτική ενώ τόνισε ότι: «Καταφέραμε να υπάρχει ομοψυχία στη χώρα».

Ολόκληρη η ομιλία του Νίκου Δένδια: «Όπως βλέπετε μας ξέφυγε λίγο το πράγμα. Βρεθήκαμε λίγο… περισσότεροι. Όλοι οι καλοί χωράμε! Και με συγχωρείτε που καθυστέρησα λίγο, αλλά μόλις ήρθα, κατευθείαν από το αεροδρόμιο και πάλι φεύγω αύριο το πρωί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κατ’ αρχήν, από την καρδιά μου, για την τεράστια τιμή που μου κάνετε απόψε.

Είναι και του Αγίου Σπυρίδωνα, είναι η γιορτή της πατρίδας μου, γιορτάζει ο γιος μου. Να είστε πάντα καλά. Για μένα η ευκαιρία να σας συναντήσω ήταν η ευκαιρία να σας σφίξω το χέρι, γιατί δεν σας κρύβω ότι όταν ο Πρωθυπουργός μου έκανε τη μεγάλη τιμή να με κάνει Υπουργό Εξωτερικών, αλλιώς μου τα είχαν πει τα πράγματα.

Ότι θα είναι ωραία, έχει δεξιώσεις κλπ. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι κατ’ αρχήν, γιατί όπως ξέρετε τα 3,5 τελευταία χρόνια η χώρα είχε τη μεγαλύτερη ένταση με την Τουρκία που είχε ποτέ στην ιστορία της.

Ξέρετε ότι είχαμε φτάσει σε κακές στιγμές με την Τουρκία πολλές φορές, αλλά όχι για τόσο μακρά περίοδο. Ακόμη και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, όταν είχε γίνει η εισβολή στην Κύπρο και ο «Αττίλας 2» το 1974, μετά από 1,5 μήνα μιλούσε με τον Ετσεβίτ και τον Ντεμιρέλ.

Το ’96, το ’87, σε όλες τις κρίσεις με την Τουρκία, μετά από μικρό χρονικό διάστημα μιλούσαμε μαζί τους. Αυτή τη φορά έχουμε 3,5 χρόνια διαρκή κρίση.

Αλλά νομίζω τα έχουμε καταφέρει μια χαρά και έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θέλω να σας πω επίσης ότι οι σχέσεις μας, θα τα πάρω με τη σειρά, με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι καλύτερες παρά ποτέ.

Έχουμε βάλει την Αλεξανδρούπολη στον παγκόσμιο χάρτη και θέλω να σας πω και κάτι άλλο για τους μεγαλύτερους. Θυμάστε πάλι ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πάλευε για το 7 προς 10. Για κάθε 10 οπλικά συστήματα στην Τουρκία να δίνονται 7 στην Ελλάδα.

Τώρα η αναλογία είναι 10 – 0. Εκτός από τις δύο συμφωνίες που υπογράψαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράψαμε και αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, εκτός από τα Rafale και εκτός από τις φρεγάτες.

Η αμυντική συμφωνία δεν υπογράφηκε μόνο επειδή πήραμε τα οπλικά συστήματα. Η Ελλάδα έχει ξαναπάρει οπλικά συστήματα από τη Γαλλία, είχαμε πάρει τα Mirage F1 επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, τα Mirage 2000 επί Ανδρέα Παπανδρέου.

Είναι η πρώτη φορά που η χώρα έχει αμυντική συμφωνία με τη μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από αυτό, έχουμε ανοίξει τους ορίζοντές μας, έχουμε αμυντική συμφωνία με τα Εμιράτα, έχουμε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε μια σειρά σχέσεις που η χώρα δεν είχε ποτέ. Σχέσεις πέρα από τον ορίζοντα.

Και επίσης, έχω να σας πω κάτι για το οποίο είμαι βαθιά περήφανος. Όταν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη παραδώσει στον ελληνικό λαό την εντολή που παρέλαβε, θα έχει μια μοναδική προνομία: να είναι η μόνη Κυβέρνηση μετά το 1947 που θα παραδώσει την Ελλάδα μεγαλύτερη από ό,τι την παρέλαβε.

Υπογράψαμε τη συμφωνία με τους Ιταλούς μετά από 50 χρόνια και τη συμφωνία με τους Αιγύπτιους μετά από 35 χρόνια. Και αυτό έγινε επί των ημερών μας, με τη βοήθειά σας και με τη στήριξή σας.

Όλα αυτά τα 3,5 χρόνια - καθόμασταν προχθές επειδή θα σας έβλεπα και πρέπει να σας δώσω λογαριασμό - και μετράγαμε. Έχω διανύσει σε πτήσεις πάνω από ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Έχω πάει σε 71 χώρες. Από αυτές, σε 15 οι Υπουργοί Εξωτερικών τους δεν είχαν συναντήσει ποτέ Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, σε όλη μας την ιστορία, τα 200 χρόνια!

Η χώρα με τη συμφωνία που υπέγραψα στο Καζακστάν προχθές, έχει υπογράψει 300 διεθνείς συμφωνίες. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία μας, ποτέ!

Και επίσης, επειδή τα μετράμε όλα, έχω κάνει και… 557 τεστ Covid. Όμως, όλο αυτό έχει ένα κόστος. Και αυτό το κόστος για το οποίο πρέπει να σας απολογηθώ είναι ότι δεν είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα, όπως είχα υποχρέωση σαν βουλευτής σας, να σας βλέπω συχνά.

Αλλά νομίζω, θα μου επιτρέψετε να νομίζω ότι έκανα αυτό που μου δώσατε την εντολή να κάνω. Και εκπλήρωσα αυτό που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου εμπιστεύθηκε να κάνω. Διότι ξέρετε, η λέξη «Υπουργός» μοιάζει σαν μια λέξη που να σημαίνει αξίωμα, κάτι σαν «συνταγματάρχης», αλλά δεν είναι έτσι. Υπουργός σημαίνει «υπό το έργον», αυτός που πάει να κάνει τη δουλειά. Αυτό είναι ο Υπουργός, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι υπάλληλός σας και υπηρέτης σας.

Σαν υπάλληλός σας λοιπόν και σαν υπηρέτης σας πρέπει να σας δώσω και εσάς λογαριασμό. Και εσείς θα αποφασίσετε αν στην επόμενη εκλογή δικαιούμαι τον τέταρτο σταυρό σας. Εγώ θέλω να σας πω απλώς ότι είμαι βαθιά υπόχρεος για τη στήριξη, για τη βοήθεια, για τη συμπαράσταση. Και να σας πω και κάτι άλλο για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι Έλληνες από την Ελληνική Επανάσταση και μετά χωρίστηκαν πάντα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Από την Επανάσταση του 1821 όταν καταφέρανε να έχουν τρία κόμματα και να έχουν εμφύλιο πόλεμο, όταν ο Ιμπραήμ ήταν στην Πελοπόννησο. Από τον εθνικό διχασμό του 1915, από τον διχασμό του 1922, από τον εμφύλιο το 1944 και το ΄46-’49, διχαστήκαμε πάντα για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Και είμαι πολύ περήφανος γιατί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε αυτά τα 3,5 χρόνια όχι μόνο να μεγαλώσει τη χώρα, αλλά να τη μεγαλώσει τηρώντας την εσωτερική ομόνοια και ομοψυχία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι τεράστια εθνική παρακαταθήκη.

Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σφίξω το χέρι όλων σας. Να σας πω την αλήθεια, δεν σας περιμέναμε τόσους πολλούς, αλλά πάλι είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας συγκίνηση να σας έχουμε όλους απόψε εδώ.

Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να είμαστε γεροί και ευτυχισμένοι και να μεγαλώνει πάντα η πατρίδα μας».



Λίγο αργότερα ο υπουργός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό Twitter δημοσίευσε φωτογραφίες από την βραδιά, τις οποίες συνόδευσε με μια πρόταση στην οποία ανέφερε: «Στην εκδήλωση στη Γλυφάδα με πολλούς και καλούς φίλους».

Στην εκδήλωση στη Γλυφάδα με πολλούς και καλούς φίλους. pic.twitter.com/m5N998ruP9 — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 12, 2022



Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας προσκάλεσε μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media τους φίλους και ψηφοφόρους του σε μια χαλαρή συνάντηση σήμερα στις 19:30, στο Γκολφ της Γλυφάδας.

«Σας περιμένουμε για ανταλλαγή ευχών και για να τα πούμε από κοντά», ανέφερε ο δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης στο μήνυμα-πρόσκληση που απηύθυνε.

